Miss Mamma 2020 è Anastasia Sole: ha 39 anni ed è mamma di tre figli

"Ancora stento a crederci. Faccio fatica a pensare sia vero. E stato del tutto inaspettato e l'emozione è incredibile". A dirlo all'AdnKronos è Anastasia Sole, 39enne insegnante di Mesoraca, in provincia di Crotone, vincitrice, fra 16 finaliste, del concorso di bellezza, "Miss Mamma italiana 2020", giunto alla sua 27esima edizione.

L'evento che ha portato all'incoronazione di Anastasia Sole, madre di tre figli, e che è riservato alle mamme con età compresa fra i 25 ed i 45 anni, si è svolto ieri sera a Gatteo (Forlì-Cesena). “Era la prima volta che partecipavo, è andata bene, ma non me l'aspettavo perché le mamme finaliste erano tutte belle”, il suo commento: “Il primo a complimentarsi con me è stato mio marito, che mi attendeva sotto il palco. Sono felicissima di rappresentare le mamme italiane, ma soprattutto quelle calabresi”.

Come racconta Cesena Today, Anastasia Sole è sposata da 14 anni con Rocco ed è mamma di Anthony, Ariel ed Alisya, di 13, 10 e 9 anni. Capelli neri, occhi neri, alta 168 cm per 55 kg di peso, è una donna solare, elegante, molto affascinante e dolcissima, amante della musica. “Il tratto principale che mi contraddistingue è l’essere altruista”, ha raccontato di sé: “Il mio pregio è la sensibilità, che a volte si trasforma anche nel mio difetto dal momento che ho la lacrima facile, odio la falsità; il mio colore preferito è il rosa, amo i cani ed il mio piatto preferito è la pizza”. Quanto alla sua avventura a ‘Miss Mamma Italiana’: "E' stata una bella esperienza”, ha aggiunto: “Dedico la vittoria a mio marito e ai miei figli, è una grande soddisfazione e sono felice di rappresentare la bellezza delle mamme italiane”.