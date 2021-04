Addio alla travel blogger Fraintesa: raccontò con coraggio la sua battaglia contro il cancro

Nelle prime ore del mattino di oggi, 2 aprile 2021, si è spenta a Milano Francesca Barbieri, 38enne travel writer conosciuta in rete come Fraintesa. Nota per il suo blog I Viaggi di Fraintesa, la donna era originaria di Modena e viveva a Milano da molti anni; su Instagram era seguita da quasi 100mila persone.

Nel 2018, Francesca Barbieri aveva iniziato la sua battaglia contro il tumore al seno, un vero fulmine al ciel sereno per una persona che non era mai entrata in ospedale, non aveva casi famigliari, era sportiva, vegetariana e non fumatrice: un piccolo nodulo, che inizialmente alcuni medici sottovalutavano, ma che poi si rivelò essere maligno.

E’ morta la travel blogger Fraintesa: la sua battaglia contro il cancro

Da quel momento l'inizio delle cure. La massa viene rimossa e dalla biopsia arriva il responso temuto che induce Francesca a sottoporsi a una seconda operazione, ai trattamenti per preservare la fertilità, a 16 sedute di chemioterapia. Durante quei lunghi mesi convivono due Francesca: una che lotta contro il cancro, l’altra che continua ad animare il suo blog usando tutti i trucchi possibili per nascondere la malattia.

"Mi sono trovata davanti a una scelta: tenere per me questa esperienza o, come ho deciso infine di fare, condividerla, facendomi sicuramente un po’ di male ma aiutando persone che si trovavano nella stessa situazione", racconta in un video dopo aver finito la chemio, annunciando anche di voler partire per un giro del mondo in solitaria e impegnarsi nella lotta al cancro. "Era un modo di prendermi una rivincita sulla malattia e celebrare la vita realizzando un mio sogno che coltivavo da anni. Volevo tirare fuori qualcosa di buono da una situazione che di buono non ha niente".

Il viaggio intorno al mondo e il ritorno della malattia

Con la campagna su Gofundme Fraintesa raccoglie quasi 20mila euro: metà sono donati alla ricerca, con l'altra metà, dopo infiniti mesi di terapie e cure, parte per l'Asia e per il giro del mondo e documenta sui social il viaggio istante per istante, partecipando anche a panel e incontri per la sensibilizzazione sulla lotta al cancro. Il viaggio dura qualche mese fino a che non si sente male mentre si trova in Sudamerica. Per precauzione decide di tornare in Italia, e i medici confermano che il male è tornato con alcune metastasi. Ricominciano le cure, con le difficoltà amplificate dall'arrivo della pandemia, ma Francesca dimostra ancora una grande forza d'animo e continua a viaggiare in Italia,a inventare format con domande sui luoghi più belli del pianeta, a creare nuove rubriche, a mostrare video e documentare storie per permettere, a tutti di viaggiare lontano con la fantasia mentre il covid imperversa.

Poche ore fa, ormai ricoverata e sedata, circondata dall'affetto della famiglia e del compagno, l'ultimo viaggio. "Nelle ultime ore - ha scritto il fidanzato sui social - non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta. Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi. I segreti del martedì e i quiz della domenica sono stati per lei un diversivo che l’ha fatta star bene. Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day”. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere. Francesca è stata un dono per chiunque l’abbia conosciuta, anche solo virtualmente".