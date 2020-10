Karim Najat è morta a 35 anni, stroncata da un cancro al cervello: l'addio del marito

Karim Najat è morta. L'ex modella, 35 anni, stava lottando contro un tumore al cervello ma non ce l'ha fatta. Originaria del Marocco (partecipò anche a Miss Mondo), viveva a Civitanova Marche con la famiglia, ed è il marito a dare la notizia del suo decesso e dedicarle sui social un ultimo saluto: "Najat purtroppo non ce l'ha fatta. Ha lottato fino all'ultimo, con ogni sua forza, contro un male che purtroppo le aveva tolto e che questa mattina l'ha portata via".

La donna è morta domenica 4 marzo. Dopo essersi sottoposta a due interventi e diversi cicli di chemioterapia, Karim Najat da poco tempo stava seguendo una terapia sperimentale a Köln, in Germania, che utilizza le cellule staminali per il trattamento di alcuni tipi di cancro. "Una donna solare, determinata, intelligente. Una moglie unica - si legge ancora nel post del marito - Una mamma strepitosa e dolce. Ci tenevo a ringraziare a nome mio e suo (me lo ripeteva sempre) tutti coloro che ci sono stati vicini e hanno contribuito con una donazione ad aiutarla, dandole una speranza. Senza quelle cure sicuramente questo post lo avrei fatto tempo fa. Oggi e per i prossimi giorni io e il nostro Adam andremo avanti, consapevoli di aver avuto, io una moglie e Adam una mamma, davvero ma davvero unica e che sarà sempre vicino a noi con il suo bellissimo sorriso. Per rispetto di Najat e dei suoi parenti, la celebrazione si svolgerà rispettando la cultura musulmana, ad Aosta. Buon viaggio amore mio".

Al fianco di Karim Najat in questa battaglia, oltre alla sua famiglia, tutta la comunità di Civitanova Marche che attraverso delle donazioni le ha permesso di sottoporsi alla terapia sperimentale in Germania, dandole la possibilità di vivere più a lungo, come ha fatto sapere il marito. Oggi tutta la città, insieme al figlio e al marito, la piange e la ricorda con straordinario affetto.