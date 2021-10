Nient'altro che la verità: il racconto (crudo ma reale) del parto di Paola Turani

Dal look impeccabile di Kate Middleton all'uscita dal St. Mary’s Hospital di Londra alla cannula nel braccio della influencer bergamasca, così i social network hanno cambiato anche il racconto del parto "vip", contro ogni tabù e in favore dell'empatia

Un racconto del parto come quello fatto da Paola Turani non si era ancora visto sui social network da parte di vip e pseudo tali. Se Chiara Ferragni, per dirne una (anzi, per citare la regina della categoria), si è immortalata subito dopo la nascita di Vittoria sì stanca ma con attenzione ad apparire perfettamente truccata, l'influencer da due milioni di follower non bada all'immagine e abbandona completamente il suo lato patinato in favore dell'empatia con le fan. Ed eccola allora sfatta e distrutta dal dolore mentre siede a bordo del letto dell'ospedale di Bergamo e il marito Riccardo Serpella le asciuga il sudore subito dopo la nascita del piccolo Enea, come nell'ultimo post pubblicato su Instagram.

Sono lontani i tempi in cui le star del cinema e della tv rispondevano alle domande di rito su come avessero fatto a "tornare in forma dopo il parto in tempi record", oggi è di moda l'empatia al posto dei lustrini. La lotta al baluardo dei tabù. Grazie al cielo. E non è solo una suggestione, se si pensa che persino Kate Middleton è arrivata ad ammettere quanto sia stato "terrificante" posare in perfetta forma, con perfetta piega ai capelli, perfetti tacchi e abito perfettamente stirato davanti ai flash (e alla clinica St. Mary’s Hospital di Londra) subito dopo aver dato alla luce il piccolo George: dichiarazioni che hanno spazzato via un rituale che è vera e propria liturgia nella terra dei reali, quello di sfoggiare il neonato royal baby mentre si dà sfoggio di una sé che tutto sembra fuorché aver appena partorito.

Un racconto-verità, tornando a Turani, che comincia alle 18.00 di giovedì "quando ho rotto le acque, con qualche piccola contrazione gestita tranquillamente insieme a Veronica la mia ostetrica", per poi passare alle 20, con "contrazioni sempre più forti e ravvicinate", e la cena. Infine, dalle 22 "il picco del dolore: sul divano sdraiata con Gnomo (uno dei due cani della famiglia, insieme a Nadine, dnr) accanto che mi osservava cercando di respirare assecondando il dolore sono scoppiata in un pianto disperato, intanto Ricky faceva scorte di ghiaccio" e la corsa in ospedale.

A corredo del post, un rullino di fotografie che mostrano l'ex modella di Intimissimi con i capelli raccolti in un tutt'altro che artefatto chignon, gli slip contenitivi, la cannula ancora al polso, le lacrime asciugate dall'abbraccio del marito, il viso contratto al dolore e lontanissimo dai lineamenti perfettamente scolpiti dal contouring e dai riflettori a cui siamo abituati sui red carpet. Infine, nell'ultima foto, il frutto di tanto dolore: ecco il piccolo Enea, desideratissimo primogenito.

Il ricordo della notte che le ha cambiato la vita, Paola lo fa nel dettaglio scendendo in particolari tutt'altro che Istagrammabili, almeno secondo l'idea comune, ed anzi accrescendo il rapporto di vicinanza con i follower. "Arriviamo pochi minuti prima di mezzanotte - continua - alle 00.10 ero dilatata di 5 cm, alle 00.20 non c’è stato nemmeno più il tempo di fare l’epidurale perchè ero già di 10cm e quindi pronta per le spinte! (Io: "Noo! Non funziona così!" E l’epidurale?! Nulla. Non c’è tempo)". Poi la nascita del piccolono Enea: "E qui la parte più incredibile, una sensazione che ricorderò per tutta la vita con Ricky che gridava (ma io gridavo di piú) 'Forza amore! Si vede la testa! Ci sei quasi!' Dopo 35 minuti circa di spinte con sottofondo la canzone Meraviglioso amore mio il primo pianto di Enea e ogni dolore sparito (più o meno)".

Che Paola volesse usare il suo account come una sorta di Instagram-verità è apparso chiaro già dalle ore successive al parto, quando, tra le parole di rito su quanto sia magnificamente bello diventare mamma per la prima volta, ha ammesso la confusione del proprio stato d'animo: "Mi avete chiesto: ma tu Paola come stai? Provata. Nuovi ritmi, nuovo equilubrio, nuovo tutto. Priorità lui. Ed è bellissimo così, ma mi sono un po' annullata", ha risposto a chi le domandava come si sentisse. "Non sarò presentabile, pazienza - ha aggiunto - Ma ci vuole tempo per abituarsi ai cambiamenti, figuriamoci a questo. Il più bel cambiamento della mia vita".

Un racconto crudo e relae che, se vogliamo, è cominciato ancor prima del parto, ed anzi con l'inizio stesso della gravidanza, quando la modella ha confidato in favore di smartphone il dolore dei problemi di infertilità vissuti accanto al marito, sposato due anni e mezzo fa a Brescia. Affinché nulla, ma proprio nulla, sia ancora un tabù, ma tutto sia ragione di riflessione, discussione, condivisione.

In basso, le foto del parto di Paola Turani