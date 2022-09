Camilla, ritratto di regina: dalle nozze con Parker Bowles alla storia d’amore con re Carlo (che con lei tradì Diana)

Insieme al consorte Carlo, Camilla si disse "commossa e onorata" quando Elisabetta II pubblicamente auspicò che le fosse riconosciuto il titolo di regina consorte al momento della successione al trono del primogenito. E, in effetti, l'allora duchessa di Edimburgo e Cornovaglia non poteva essere colpita meno intensamente di quanto ammesso alla luce di una storia che da almeno cinque decadi coincide con quella del marito, re d’Inghilterra dal momento in cui la sovrana è scomparsa all'età di 96 anni.

Additata come la più malefica delle rovinafamiglie quando Lady Diana parlò del suo “matrimonio un po’ affollato” proprio a causa della sua presenza; sopportata - più che accettata - quando Carlo decise di sposarla nel 2005, oggi la 75enne inglese che tra i titoli ha vantato anche quello di contessa di Chester e baronessa di Renfrew, si ritrova a ricoprire ufficialmente quel ruolo benedetto dalla donna più amata del Regno Unito, insieme sua suocera e sua sovrana. Una pronuncia solenne quella che Elisabetta II intese ufficializzare a febbraio scorso, con ogni probabilità votata anche ad influenzare in meglio l’opinione pubblica sul suo conto dopo i discussi trascorsi.

L’infanzia e il primo incontro con Carlo

Ma chi è Camilla? E quali sono state le tappe salienti di 75 anni di vita adesso letteralmente coronata dalla qualifica nobiliare più ambita?

Nata a Londra il 17 luglio del 1947, Camilla Shand è figlia di un ufficiale dell’esercito britannico e di una nobile inglese. Due i fratelli: Mark Roland (morto nel 2014) e Sonia Annabel. I legami della sua famiglia con quella reale partirebbero già da lontano, dal momento che si racconta della sua bisnonna materna, Alice Keppel, amante di re Edoardo VII dal 1898 al 1910.

“Camilla ha avuto una infanzia molto felice e ciò l’ha resa una donna molto equilibrata, direi quasi materna” ha raccontato la royal watcher italiana Gilda Faleri a proposito delle doti caratteriali che potrebbero aver fatto innamorare il principe Carlo sin dal loro primo incontro, avvenuto nel 1970 durante una partita di polo. Lei 23 anni appena, lui 22, pare che lei, già fidanzata con Andrew Parker Bowles, iniziò a corteggiare il principe Carlo per vendicarsi del fidanzato che la tradiva con la principessa Anna, sorella di Carlo. “La mia bisnonna era l’amante del tuo bis-bisnonno. Sento che abbiamo qualcosa in comune” è la frase che viene attribuita alla ragazza durante l’approccio con l’erede al trono.

Il matrimonio e il divorzio con Andrew Parker Bowles

Il 4 luglio 1973, il matrimonio con Andrew Parker Bowles, ufficiale dell'esercito britannico, da cui ha avuto due figli, Tom e Laura. Il suo rapporto con Carlo, però, non trovò mai una vera interruzione, neppure quando le nozze reali tra l’erede al trono inglese e la 19enne Diana Spencer gettarono l’illusione di una favola che tale non sarebbe mai stata. Nel 1993, poi, esplose il cosiddetto Camillagate, alimentato con le trascrizioni hot del principe e della sua amante pubblicate sui giornali e confermato dalla principessa del Galles che, nella celebre intervista del 1995, parlò di quel rapporto coniugale come affollato da tre persone.

Il 3 marzo dello stesso anno, la fine del matrimonio tra Camilla e Andrew Parker Bowles hanno divorziato. Nel 1999, due anni dopo la tragica scomparsa di Lady Diana, la prima apparizione pubblica di lei accanto al principe Carlo. Nel 2005 le nozze. E oggi l'ufficialità di un rapporto che ha trovato pieno riconoscimento nella dichiarazione di Elisabetta II che per prima ha voluto che lei fosse "regina consorte" del figlio, oggi re Carlo III.

"È un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo" ha detto il sovrano parlando della donna al suo fianco nel primo discorso da re: una conferma, l'ennesima, di un legame indissolubile, oggi suggellato dalla prova più attesa della sua vita.