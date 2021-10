Sahraa Karimi, cineasta afgana che insegnerà al Centro Sperimentale di Cinematografia

La regista: "Per me un viaggio di guarigione dopo il trauma attraversato dal mio Paese"

La cineasta afghana Sahraa Karimi, autrice lo scorso 13 agosto di una lettera aperta alla comunità cinematografica internazionale ("vi scrivo col cuore a pezzi e con la profonda speranza che possiate unirvi a me nel proteggere il mio bellissimo popolo, specialmente i cineasti, dai Talebani"), assume l’incarico di Visiting Professor per l’anno accademico 2021/2022 al Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema. Karimi, prima donna afghana ad aver conseguito un PhD in cinema (all'Università di Bratislava) e ad aver guidato – fino alla fuga – l’Afghan Film Organization, terrà un corso interdisciplinare di innovative storytelling in inglese, che prevede anche la mentorship di alcuni lavori degli studenti.

Chi è Sahraa Karimi

Sahraa Karimi è una regista afghana che ha vissuto e studiato in Iran fino all'età di 16 anni. A 14 anni entra nel mondo del cinema interpretando il film Daughters of the Sun di Maryam Shahriar. Dopo la sua seconda esperienza come attrice, in White Sleep di Hamid Jebali, inizia a interessarsi più profondamente al cinema. A 17 anni Karimi emigra in Slovacchia, dove si forma all’Academy of Performing Arts di Bratislava, fino a ottenere – prima donna afghana – un PhD in cinema.

Durante gli studi realizzata oltre 30 cortometraggi. In seguito dirige i documentari Afghan Women Behind the Wheel, premiato in numerosi festival internazionali e trasmesso da Arte France e BBC; Parlika – A Woman in the Land of Men. Il suo lungometraggio d'esordio, Hava, Maryam, Ayesha, tra i primi film indipendenti del cinema afghano, partecipa in concorso nella sezione Orizzonti alla 76. Mostra di Venezia, è premiato al Los Angeles Asian Film Festival e al Dhaka International Film Festival, ed è scelto dall'Afghanistan come candidato alla corsa all'Oscar. Nel 2019 Karimi è inoltre la prima donna nella storia dell'Afghanistan nominata Direttrice Generale dell’Afghan Film Organization.

"Per me un viaggio di guarigione dopo il trauma attraversato dal mio Paese"

"Credo che insegnare in una delle migliori scuole di cinema europee, il Centro Sperimentale di Cinematografia, non sia solo una grande opportunità per una regista come me, ma anche un onore - spiega Sahraa - Scambiare le mie esperienze, che provengono da un background culturale e sociale completamente diverso, con quelle di ragazze e ragazzi che iniziano ora il viaggio che li porterà domani a essere dei registi, scoprire e mettere alla prova in questi studenti un talento di cui non sono ancora del tutto consapevoli, o che non hanno ancora avuto modo di sfruttare a pieno".

"Per me - ha aggiunto - questa opportunità di insegnamento è un viaggio di guarigione per sopravvivere al trauma che io e il mio Paese abbiamo attraversato negli ultimi mesi".

Orgoglioso della sua docenza Dario Franceschini. "Il mondo culturale italiano è da tempo vicino al popolo afghano – ha dichiarato il ministro della Cultura, alla vigilia del G20 straordinario sull’Afghanistan promosso dal Presidente Draghi - L’importante collaborazione tra il Centro Sperimentale di Cinematografia e la regista Sahraa Karimi va in questa direzione ed è coerente con l’impegno dell’Italia, preso anche promuovendo il primo G20 cultura della storia che, nel suo documento conclusivo, impegna i governi G20 a porre le basi affinché tutti gli attori culturali, gli artisti e i creativi possano lavorare in un ambiente libero, inclusivo e sicuro, prevenendo ogni forma di discriminazione professionale e artistica".

L'orgoglio di Dario Franceschini

"Nei giorni drammatici di agosto - racconta Marta Donzelli, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – l'appello di Sahraa Karimi mi ha molto colpito. Sahraa non è solo un’artista di grande talento, ma una donna dallo straordinario coraggio che ha dedicato gli ultimi anni allo sviluppo di un cinema libero nel suo Paese, al supporto di giovani artiste e artisti e ai diritti delle donne".