Sofia Jirau fa la storia: è la prima modella di Victoria's Secret con la sindrome di Down

Sofia Jirau entra nella storia del marchio Victoria's Secret per essere la prima modella con la sindrome di Down. “Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è una realtà Finalmente posso svelare il mio grande segreto… sono la prima modella con sindrome di Down di Victoria Secret!” ha annunciato la 24enne portoricana annunciando la bella notizia sui social. Jirau farà parte della nuova campagna chiamata Love Cloud Collection, presentata da 18 modelle di diversa estrazione che mira a celebrare tutte le donne.

Il sogno di Sofia Jirau

Sofia Jirau coltiva il sogno di una carriera nella moda da quando era bambina. Già nel 2020 aveva partecipato alla settimana della moda di New York e in diverse pubblicità che hanno anticipato il bellissimo percorso intrapreso adesso. Quest'anno si recherà in Francia, Spagna e Italia per collaborare con alcuni stilisti: “Mi piacerebbe ispirare tutti, far capire che anche se hanno la sindrome di Down possono ancora fare le modelle, possono avere un lavoro. Devono lavorare sodo e tutto è possibile” ha spiegato Sofia al Wsj.

L'arrivo di Jirau nella squadra di Victoria's Secret segna un altro passo avanti sul fronte dell'inclusione per l'azienda che dopo aver spostato l'attenzione dalle modelle 'convenzionali' (anche se non le ha abbandonate completamente) a figure più formose, ha recentemente iniziato a convocare donne incinte, paraplegiche, taglie forti e transgender.