Guerra Ucraina-Russia, fake news o errori di traduzione? La studentessa Tina Bushuieva spiega come stanno le cose

Non serve per forza imbracciare un’arma per difendere ciò in cui si crede. La storia di Tina Bushuieva racconta come nel conflitto in Ucraina il coraggio di restare nel proprio paese, di resistere per difendere se stessi e l’identità del proprio popolo, possa assumere anche la forma del racconto, della relazione dei fatti che mai come in questo caso, tra caratteri in cirillico e fonemi tanto diversi dai nostri, diventa determinante per comprendere quanto stia accadendo davvero.

Tina ha 22 anni, è nata a Kiev, e da settembre 2021 studia Informatica Umanistica in Italia, all’università di Pisa. Il 19 febbraio scorso è tornata nella sua terra per trascorrere insieme ai suoi cari una vacanza spensierata programmata da tempo. Poi l’inizio della guerra ha stravolto i piani e per lei il soggiorno in Ucraina è diventato qualcosa di più di una semplice riunione di famiglia. Al piacere di restare nei luoghi della sua infanzia si è aggiunto, infatti, il desiderio di fare qualcosa di più per coloro che vogliano conoscere l’evoluzione degli eventi, riportati sempre in lingue diverse e, come tali, passibili di potenziali traduzioni inesatte. Con o senza cattive intenzioni.

“Oggi traduco informazioni sul conflitto che a volte possono essere interpretate in modo errato e le diffondo” ci dice collegata con WhatsApp dalla località dei Carpazi in cui si trova con la sua famiglia. Una volta iniziata l’invasione in Ucraina, i genitori le hanno consigliato di tornare subito in Italia, ma lei si è opposta. “All’inizio volevo arruolarmi nella difesa territoriale di Kiev, poi sono iniziati i bombardamenti e ho voluto rimanere con i miei genitori e mio fratello di 14 anni. Forse è stato un miracolo che ci troviamo qui adesso, perché la mia famiglia era andata via da Kiev proprio per ritrovarci qua. E qui siamo al sicuro”.

Tina parla ucraino, russo, italiano e inglese, un bagaglio importante che ha deciso di mettere a disposizione di un’informazione il più possibile corretta e attinente alla realtà. “Già prima dell’esplosione della guerra, ho notato che anche sui siti italiani si percepiva una tendenza filorussa nel trattare la questione Ucraina - Russia. Oggi sono contenta che la questione sia raccontata in modo diverso. Certo, c’è ancora chi sostiene che tra Russia e Ucraina si possano raggiungere degli accordi, ma arrivati a questo punto, secondo me è impossibile. Ora Putin va solo fermato”.

Quali sono le traduzioni inesatte che ha notato fino ad ora, gli errori che secondo lei possono contribuire a divulgare un’idea sbagliata di questo confitto?

Le faccio un esempio. Ricordo il video pubblicato qualche giorno fa su un sito italiano che mostrava un soldato russo in ostaggio. La traduzione in italiano delle sue parole era che tutti i soldati russi non sanno nemmeno perché sono in Ucraina, che non vogliono combattere. Ma in realtà quel soldato diceva “siamo in Ucraina per niente”, ovvero “stiamo combattendo inutilmente”… Capisce quanto cambia? Quella traduzione rimandava l’ingenuità dei soldati russi che sono mandati a combattere senza davvero conoscere le ragioni. E non è così.

Quali sono le fonti a cui fa riferimento per informarsi e informare?

Fonti ucraine, inglesi, americane, italiane. Poi faccio i confronti e leggo anche la stampa russa, per capire come ragionano. In Russia vive mia nonna e so che là si racconta altro.

Cioè?

Mia nonna è nata in Ucraina, ma vive i Russia da anni. Dopo tre, quattro giorni dall’inizio della guerra mio padre l’ha chiamata per sapere come stesse, che ne pensava di questa situazione. Lei gli ha risposto: “Guerra? Ma quale guerra? Qui non c’è guerra”. Poi ha cambiato versione: “Ma sì, da voi c’è la guerra perché vi sparate tra voi” ha detto, che poi è una delle idee che trasmette la propaganda russa. In sostanza, sono tre le teorie raccontate dal fronte russo: o che la guerra non c’è; o che c’è, ma tra ucraini che si sparano tra loro; la terza è che è stata la Nato a iniziare la guerra perché aveva costruito le basi militari in Ucraina per invadere la Russia.

Chi si rivolge a lei per chiedere di tradurre notizie?

I miei amici che vogliono sapere di più, i giornalisti, chi mi contatta su Telegram con il canale Ukraine Now.

Riportare l’esatta notizia cercando di non essere influenzata dalle proprie idee sulla situazione è una grande responsabilità.

Sì lo è. Ma bisogna fare anche questo per far capire all’Europa che non è solo un conflitto regionale, noi siamo attaccati da due paesi ormai, Bielorussia e Russia. Spero che si dimostri che Putin non è onnipotente. Spero nella no fly zone sulla Ucraina, ma capisco i timori dell’Europa per una guerra mondiale.

In una situazione come questa come si fa a non cedere alla tendenza verso la criminalizzazione indiscriminata di un intero popolo, quello russo?

È vero che in questo momento siamo molto emotivi e a volte capita che non soppesiamo le parole. Ma io lo so che non è solo tutto bianco e tutto nero, ed è per questo che io cerco anche di diffondere informazioni in russo, perché lo so che ci sono russi che vogliono vivere in libertà e che se lo meritano. Hanno tutti tanta paura, abbiamo tutti tanta paura.