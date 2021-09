"Una donna non può essere ministro": il portavoce dei talebani alla tv afghana

Fa scalpore uno degli ultimi video pubblicati su Twitter da Tolo News, la tv afghana che sta seguendo l'insediamento del nuovo governo. Un esecutivo composto esclusivamente da talebani e in cui non ci sono donne, le stesse che in questi giorni sono scese in strada per rivendicare il diritto al lavoro, all'istruzione e alla partecipazione politica.

Intervistato dal giornalista, uno portavoce dei talebani ha detto: "Una donna non può essere ministro, è come se le mettessi al collo qualcosa che non può portare. Non è necessario che una donna sia nel gabinetto, dovrebbe partorire e le manifestanti non possono rappresentare tutte le donne nell'Afghanistan". A nulla, dunque, sono servite le richieste dell'ex presidente afghano Hamid Karzai, secondo cui "tutti i cittadini" hanno il diritto di partecipare al governo, "comprese le donne".

A Taliban spokesman on @TOLOnews: "A woman can't be a minister, it is like you put something on her neck that she can't carry. It is not necessary for a woman to be in the cabinet, they should give birth & women protesters can't represent all women in AFG."

I talebani: "Le donne? Bravissime e valide infermiere, ma mai ministro"

I talebani avevano annunciato già nei giorni scorsi che non ci sarebbero state donne in posizini di vertice nel nuovo governo. "Vedo le donne protagoniste della società afghana - ha dichiarato il portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid, in un'intervista concessa a Repubblica - Abbiamo tantissime donne che lavorano negli ospedali, sono delle bravissime e valide infermiere". A domanda diretta sulla possibilità che una donna diventi ministro, la risposta è stata invece negativa. "Non come ministro - ha precisato il leader degli estremisti - ma seguendo i comandamenti del Corano e sotto la legge della sharia le donne potrebbero, ad esempio, lavorare nei ministeri, nel corpo della polizia o, ad esempio, nella magistratura come assistenti".