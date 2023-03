"Tempo Sospeso": il progetto che offre visite mediche gratuite a donne in difficoltà

In occasione della Festa della Donna, la Fondazione Lab00, che nel 2021 ha avviato il progetto TempoSospeso.org, comunica un aggiornamento significativo dell’iniziativa verso tutte le donne in situazione di fragilità. Dal novembre 2021 sono state donate oltre 380 visite mediche specializzate a donne su tutto il territorio nazionale. Il 22% delle visite specialistiche in ambito psicologico, 13% visite oculistiche, 6% ginecologiche.

Davide Devenuto, fondatore di Fondazione Lab00 e TempoSospeso.org: “Comunicare i traguardi del progetto in occasione della festa della donna ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti ma ci ricorda che è necessario fare ancora di più. Dall’inizio del periodo pandemico milioni di italiani, tra cui tantissime donne, hanno dovuto rinunciare a visite mediche specializzate per i lunghi periodi di attesa e per gli elevati costi dei centri privati. Le percentuali di visite già erogate ci permettono di capire quanto sia importante un supporto anche psicologico a tutte le donne che per un disagio anche temporaneo non riescono a prendersi cura di sé e del proprio benessere mentale".

Il progetto TempoSospeso.org nasce a novembre 2021 in collaborazione con enti territoriali e nazionali. Il progetto parte su Milano in collaborazione con il centro polispecialistico Welcomed a cui segue la partnership con Banca delle Visite Onlus che, grazie alla rete di professionisti, centri medici convenzionati e alle donazioni di privati e aziende, dona visite mediche alle famiglie più fragili su tutto il territorio nazionale. A poco più di un anno dalla nascita del progetto sono state erogate più di 1300 visite mediche specialistiche, delle quali 380 a donne in situazioni di disagio sociale ed economico anche temporaneo.

Le prestazioni mediche sono fornite a tariffe accessibili, con tempi d’attesa brevi (circa 3-5 giorni) e senza impegnativa del medico. Temposospeso.org coordina e gestisce la campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione anche avvalendosi della piattaforma digitale Regusto che si fonda sulla tecnologia blockchain, garantendo totale trasparenza e tracciabilità delle donazioni e delle visite erogate.