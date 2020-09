Glamour anche per fare sport: ecco come

Finita l’estate bisogna fare i conti anche con la ripresa delle attività sportive, perche si sa che in estate si tende spesso e volentieri ad esagerare con tanti piccoli sgarri che possono nuocere alla nostra silhouette. La maggior parte delle ragazze infatti a settembre riprende gli sport invernali e rientra in palestra.

Ma come si può essere fashion e glamour anche in palestra? Infatti, l'abbigliamento fitness è oggi tanto importante quanto qualsiasi altro capo di vestiario. Se questo concetto ha tardato ad arrivare per la moda maschile, è stata per anni una verità innegabile per l'abbigliamento femminile. È finita da un pezzo l’epoca dei vestiti da palestra informi, incolori e trasandati. Allo stesso tempo, sta volgendo al termine anche il tempo dei soli vestiti neri e super aderenti.

Quando infatti un semplice look composto da leggins e maglietta risulta un po’ sciatto, optare per un outfit comodo ma al tempo stesso femminile è l’opzione giusta, soprattutto se magari si tira dritte in palestra o a fare jogging dall’ufficio e non è carino uscire da lì in disordine.

Scegliere i capi giusti per allenarsi oltre che glamour è anche fondamentale per la salute del nostro corpo e per evitare infortuni o piccoli inconvenienti spiacevoli.

Una valida alternativa ai classici leggins che di solito si utilizzano in due o più colorazioni (nero, grigio o blu) possono essere i quelli colorati e dalle fantasie più disparate. Per la vita di tutti i giorni non sono particolarmente adatti dal momento che le stampe a fantasia non snelliscono la figura e poi appunto risulterebbero eccessivamente sportivi, dunque adatti alla palestra. Se vi piacciono i colori, sceglieteli variopinti ma abbinateci sopra una canotta, maglia o top che sia unica tinta, in modo tale da non appesantire ulteriormente il pezzo sotto tanto elaborato.

Se il vostro è uno sport abbastanza movimentato come la corsa o la boxe e siete certe di sudare tanto e faticare abbastanza, il look giusto per voi è composto da top sportivo e leggins o shorts. Se non amate avere la pancia scoperta, allora indossate sopra il top sportivo una canotta over-size in modo tale da fare intravedere il top.

La felpa è uno dei capi sportivi per eccellenza: calda, comoda e perfetta per questo periodo dell’anno quando ancora un qualsiasi giubbino invernale è troppo pesante e l’aria inizia ad essere più pungente. Indossatela con al di sotto una maglia a maniche corte per l’attività fisica.

Per le scarpe da allenamento, è tempo di mettere da parte i colori base, come il nero, il grigio e il bianco, a favore di colori al neon come l’arancio alluminio, il mandarino atomico, il verde lucertola, il giallo limone laser, il rosa abbagliante e il blu tormenta (anche i nomi sono estremi, colori di grande tendenza.

Colore

Se i colori neon sono troppo difficili da mangiar giù, allora le variazioni metallizzate dei colori più tradizionali possono ravvivare i vostri abiti. Le tonalità metallizzate possono aggiungere un ulteriore strato di opacità o traslucenza a qualsiasi capo d'abbigliamento, cambiando il colore del leggings o della maglietta a seconda della luce. Sia che vi piacciano colori originali come il rame, l'oro e il blu metallizzato, sia che preferiate quelli tradizionali come il nero, il bianco e il rosa pastello, con il twist del metallizzato potete aggiungere infinite possibilità al vostro abbigliamento.