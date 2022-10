Nuda in passerella, poi le "spruzzano" l'abito addosso: il video di Bella Hadid

Arriva in passerella in lingerie, poi uno spray le disegna un vestito in vernice solidificata. Sono virali le immagini che vedono protagonista la top model Bella Hadid alla sfilata del brand Coperni tenutasi alla Parigi Fahion Week. Spray dress è stato subito ribattezzato l'abito "su misura", portato alla ribalta dai creativi di Coperni, Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, che da sempre si impegnano nell'approccio tecnico e futuristico della moda.

Una volta arrivata in scena, Bella è stata accolta da due uomini, che hanno utilizzato una sostanza chiamata Fabrican per realizzarle un semplice abito bianco ed istantaneo. Uno di loro è proprio Manel Torres, l’inventore del Fabrican, tessuto spray composto di una sostanza che da liquida si indurisce quando esposta all’aria, acquisendo così le qualità di un tessuto indossabile. Una volta "spruzzato", l’abito è stato rifinito da un’addetta che ha modellato le spalline e creato uno spacco.