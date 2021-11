Calendario Pirelli 2022: le foto di Bryan Adams, da Cher a Rita Ora

Torna il calendario Pirelli, uno degli appuntamenti più attesi di fine anno che nell'edizione 2022 – tornata dopo la pausa forzata dello scorso anno anche accompagnando le celebrazioni per i 150 anni del Gruppo - assume le forme di un Lp in onore al fotografo prescelto, il rocker canadese Bryan Adams. La custodia, però, non nasconde un vinile bensì in oltre 160 pagine i ritratti di un gruppo di musicisti (fra cui lo stesso Adams) immortalati fra Los Angeles e Capri: figure iconiche della storia del pop come Cher e miti della trasgressione rock come Iggy Pop, ma anche artiste come Jennifer Hudson, erede riconosciuta di Aretha Franklin, e dive glam come Rita Ora.

Calendario Pirelli 2022, le foto di Bryan Adams

Le immagini di taglio assai diverso vanno dal bianco e nero sgranato del dietro le quinte alle tinte squillanti del bordo piscina, e si inseriscono perfettamente nella tradizione del Cal. Nelle intenzioni del fotografo Bryan Adams puntano a ripercorrere tutti i momenti di una vita in tournée, la tensione prima dell'esibizione, le pause tra le prove e i concerti, i lunghi viaggi, la solitudine di una camera d'albergo. Giunto alla sua 48esima edizione, il calendario come sempre sarà riservato ad un'audience selezionata e si prepara a diventare oggetto del desiderio per i collezionisti anche perché si 'regala' un extra legato proprio alle origini del suo autore: a margine degli scatti, infatti, Bryan Adams ("in un solo giorno" spiega) ha scritto un brano intitolato 'On the Road', come lo stesso Calendario, e che sarà inserito nel suo prossimo album.

"Conosco e apprezzo Bryan da anni, la sua idea di unire il mondo della musica con quello della strada e del viaggio ci è sembrata perfetta per un Calendario che torna mentre cerchiamo un progressivo recupero della normalità" spiega Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli. "Questo Calendario nasce dall'idea che i musicisti non possono che andare in tour, essere 'on the road' è quello che io e gli altri protagonisti delle foto abbiamo fatto per la maggior parte della nostra vita" ha detto Bryan Adams esprimendo il senso degli scatti che accompagnano l'appuntamento 'tradizionale' del Calendario Pirelli. Il 62enne rocker canadese negli ultimi 15 anni si è costruito una reputazione anche di fotografo, immortalando centinaia di personaggi pubblici, dalla regina Elisabetta a Mick Jagger.

I retroscena, le immagini delle riprese, la registrazione della presentazione, le storie e i personaggi del Calendario Pirelli 2022 sono a disposizione sul sito www.pirellicalendar.com che consente di esplorare la storia di The Cal.