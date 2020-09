I capispalla per l'autunno: kimono, giacca di jeans e trench

Siamo quasi ad Ottobre, da qualche giorno abbiamo dato il benvenuto all’autunno e con esso arriva la stagione in cui serve uscire con una giacca e coprirsi dalla frescura della sera. Non è ancora il periodo di giacche in pelle e trapuntine,vediamo allora tre diverse soluzioni di capospalla che possono vestirci con stile e tendenza.

Il kimono

Il Giappone, con le sue arti marziali e le mitiche geishe, è il paese che ci regala il capo perfetto per il look di mezza stagione: il superbo, storico, iconico kimono. E’ un indumento che va bene sia di sera che di giorno ed è il nuovo mantra della stagione, soprattutto in quel momento dell’autunno dove la giacca in pelle è ancora troppo pesante ma serve qualcosa che ci copra nelle serate più fresche. Quindi diamo un tocco che profuma di oriente al nostro guardaroba e seguiamo questo trend di moda per la prossima stagione.

Ne esiste uno per ogni look, da quello sportivo con jeans e sneakers a quello in pura seta e damasco da indossare sopra un tubino nero. La moda attuale a modificato la linea a T tradizionale, con la maxi cintura in vita che spesso è sostituita da modelli più attuali: via alla linea dritta e benvenute alle maniche morbidissime e micro cinture, no ai modelli più severi e grandissimo sì a kimono vestaglia.

Quest’ultimo arrivato inizialmente nei nostri guardaroba come complemento da notte o intimo, negli ultimi anni è saltato fuori dai cassetti per diventare accessorio di tendenza. Provate ad abbinarlo con un pantalone a palazzo e un top sempre effetto lingerie. Avete un look più fresco e siete giovanissime? Sostituite il top con una t-shirt con stampa grafica in contrasto con quella del kimono ma le stesse tinte, sarete perfette per un aperitivo in città.

Abbinare il kimono corto a shorts di cotone o uno lungo a vestiti leggerissimi per la sera, metterlo come fosse una vestaglia preziosa e sapere di portare la cosa giusta da indossare; si, perché è questo il significato letterale della parola kimono in giapponese, ovvero essere consapevoli di cosa si indossa.

La giacca di jeans

E’ capospalla di mezza stagione per eccellenza, che sia sagomato, oversize, o di taglio maschile il giacchetto di jeans è un ever green e tutte le donne ne possiedono uno nel proprio armadio. La caratteristica più bella di questo indumento è che oltre a non passare mai di moda, più vecchio e consumato dal tempo è, più bello risulta.

In demin chiaro, scuro o colorato è sempre perfetto per ogni occasione, in abbinamento con i suoi pantaloni, con una gonna o ancora nella versione più glamour e rock con mini dress e anfibi borchiati.

Un’ultima tendenza di queste stagioni suggerisce di customizzarlo con applicazioni, spille maxi, borchie o stampe grafiche da fare realizzare con appositi colori.

Il trench

Se pensiamo a questo soprabito immediatamente ci viene in mente lo stile british e il grigio dei cieli di Londra. Si perché il trench è l’indumento preferito dei businnes man inglesi proprio perché nato e ideato per proteggersi dalle frequenti piogge.

Oggi è un must della moda di mezza stagione, sia nel suo classico color cammello/beige che nelle tinte del blu e del verdone; perfetto per gli outfit da ufficio o da indossare con jeans e sneakers nei pomeriggi di shopping con le amiche, anche perché proprio per le sue peculiarità è l’ideale come giacca antivento.