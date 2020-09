I centrifugati sono di moda: tutto sulla tendenza healthy delle donne

Rientrate delle ferie, dopo qualche sgarro estivo rimettersi in forma è un pensiero di tutte noi, e la prima cosa da fare è una corretta alimentazione. Oggi non mancano cibi e bevande fresche, gustose, creative che sono anche salutari e benefiche. Di questa provvidenziale categoria di alimenti fanno senza dubbio parte i centrifugati di frutta e di verdura con tutte le sostanze nutritive, vitamine in testa, che contengono. E ciò è tanto più vero quanto più il succo è fresco, appena preparato e fatto con ingredienti genuini.

Il centrifugato è in effetti una bevanda dai molteplici effetti benefici: disintossicano e depurano l’organismo, sono ricchi di antiossidanti e vitamine. Sono anche buoni e freschi e sopratutto dal basso contenuto calorico.

Rispetto al succo di frutta in bottiglia, il centrifugato ha un solo ma fondamentale vantaggio, quello di essere preparato appena prima di essere bevuto, il che, oltre all’ovvio controllo sulle materie prime e sulla loro genuinità, permette anche di mantenere intatte tutte le proprietà benefiche che lo contraddistinguono e che tendono a disperdersi in poco tempo: vitamine e minerali in particolare sono più efficaci se consumate subito, mentre perdono rapidamente le loro caratteristiche se non consumati in fretta.

Altro aspetto importante è la loro alta assimilabilità, dovuta al fatto che verdura e frutta centrifugate perdono la loro parte fibrosa diventando immediatamente assorbibili dall’organismo.

Abbiamo deciso di proporvi tre diverse tipologie di centrifughe con rispettive proprietà e di suggerirrvi alcune ricette da provare.

Centrifugati depurativi

Per depurare l’organismo, eliminare tossine e scorie, potete preparare dei centrifugati che contengano molte fibre, per aiutare l’organismo nell’eliminazione delle scorie. Un centrifugato depurativo al finocchio, pere e menta è l'ideale, il finocchio, in particolare, favorisce la digestione, riduce la formazione di gas intestinali, depura il sangue e il fegato, mentre la pera è ricca di tante fibre e la menta è rinfrescante, digestiva e antispasmodica.

Occorono:

1/2 finocchio

2 pere

5 foglie di menta

Centrifugati rilassanti

Per chi vuole distendersi, oltre alla classica tisana alla malva o alla camomilla. Quello al pomodoro, basilico e cetriolo è ottimo. Tra le numerose proprietà del basilico rientra anche quella rilassante perché agisce positivamente sul sistema nervoso, facilita il sonno, è antidepressivo e aiuta contro le emicranie. Il pomodoro aiuta il sistema nervoso grazie al calcio e al potassio che contiene; entrambi questi sali minerali aiutano contro l’irritabilità, la stanchezza, altrettanto per il cetriolo.

Occorrono:

3 pomodori maturi

1 cetriolo piccolo

10 foglie di basilico tritate

1 pizzico di pepe

Centrifugati per il fitness

Per chi pratica sport, quindi spende energie e disperde liquidi, è importante reintegrarli facilmente. Vi suggeriamo un centrifugato reidratante al cetriolo e prezzemolo per recuperare liquidi e sali minerali che si perdono nel corso dello sforzo fisico. Il cetriolo reintegra i liquidi, l’arancia fornisce apporto vitaminico, soprattutto di vitamina C, con rafforzamento del sistema immunitario. I bioflavonoidi dell’arancia rafforzano i tessuti connettivi, i legamenti e le cartilagini, la cui salute è importantissima per chi pratica sport. Il prezzemolo ha proprietà stimolanti per l’intero organismo, cosa che a uno sportivo non può che fare bene, come a chiunque altro.

Occorrono:

