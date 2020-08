Charlize Theron: “Alle mie figlie dico che sto bene da sola, non ho bisogno di un fidanzato”

E’ tra le donne più affascinanti del mondo Charlize Theron, attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana ammiratissima per le sue doti fisiche e interpretative e, ciò nonostante, single. Giunta alla soglia dei 44 anni (li compirà il 7 agosto), il premio Oscar ha parlato della sua situazione sentimentale nel podcast di Diane Von Furstenberg’s su Spotify InCharge with DVF, durante il quale ha spiegato come abbia affrontato l’argomento con i suoi figli, August di 5 anni e Jackson di 8 (quest’ultimo un maschietto che però considera una femminuccia per assecondare la sua volontà), incapaci di comprendere come la loro mamma non abbia un uomo al suo fianco.

“Hai bisogno di un compagno!”, è stato il consiglio della piccola; “Veramente no, in questo momento sto bene così, non ho bisogno di un fidanzato”, è stata la risposta dell’attrice che, riportando il dialogo con le sue bambine, ha osservato come non avessero mai preso in considerazione l’idea che sia possibile stare bene anche da soli.

E lei, Charlize Theron, ‘sola’ ci sta dal 2015, da quando ha messo la parola fine alla storia d’amore con Sean Penn. “Preferisco esser single che provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono”, il pensiero che cerca di trasmettere alle figlie a cui riversa tutto l’amore di una mamma single e felice.