Rossetto o gloss? Guida alla scelta

Spesso capita di iniziare a truccarsi e di chiedersi: meglio un lip gloss o un rossetto finish mat?

La scelta non è sempre così difficile e individuare il rossetto perfetto per l’occasione giusta non è da sottovalutare. L’età è fondamentale nella scelta del rossetto più giusto per noi. Le under 20 possono mettersi qualsiasi cosa, ma di sicuro un lip gloss è sempre perfetto sulle loro labbra, piuttosto che un rossetto coprente e pieno che potrebbe un po’ contrastare con la loro naturalezza e spontaneità. Il lip gloss può essere trasparente o leggermente colorato ed è facile da applicare: l’ideale chi deve ritoccare senza l’esigenza della precisione.

Passati i trentanni ai lip gloss si preferiscono i rossetti che definiscono bene contorni e volume. In questo caso il rossetto va applicato sempre con la matita per definire il contorno; occhio a non osare tanto con colori a contrasto, sopratutt se le labbra sono troppo sottili o troppo carnose, si rischia l'effetto bambola di plastica. Per quanto riguarda il colore, si può osare: questa estate erano di gran tendenza i colori accesi e tendenti al fluo, per l'autunno/inverno invece sarà meglio optare er tonalità che virano verso il porpora, il rosso e il bordeaux.

Le over 50 sono di certo quelle che osano di meno e che preferiscono a labbra brillanti e lucide un rossetto finish mat. Per definire la pienezza delle labbra si può optare per una tinta piena e lunga tenuta, ce ne sono di tantissimi tipi in commercio. Il red lip stick è un oggetto irrinunciabile nella borsetta di una signora, ma anche una tinta più tenue sui toni del biscotto può essere indicata al caso.

Il gloss

Il gloss è un rossetto che va bene davvero a tutte, da tenere sempre in borsa è adatto per qualsiasi momento della giornata e sopratutto per le più giovani che si avvicinano al mondo del make-up. Di certo è quel tipo di rossetto da poter scegliere anche per un colloquio di lavoro o un'occasione che richiede sobrietà sia la mattina che la sera. Può essere sia trasparente che leggermento colorato, come di tendenza questa stagione, dove è stato declinato nelle tinte del rosa e dell'arancio.

Ne esistono versioni più luminescenti ed effetto glitter, più adatte alle giovanissine che possono permettersi di osare. Ha una perfetta tenuta lungo la giornata e poi è semplicissimo da applicare, con il suo pennello che segue il profilo delle labbra, dunque non servirà neanche lo specchietto per applicarlo.

Il rossetto

L'ultima versione del classico rossetto è particolarmente emolliente e setosa grazie agli oli e alle cere: garantisce una copertura intensa e un colore pieno. In commercio ne esistono di un'infinità di tipi, matt o opaco, o ancora nella versione laccata, quasi a richiamare il trucco delle donne d'Orinete.

Il consiglio è quello di applicare il rossetto sempre con una matita che definisca il conterno e che aiuti a delineare il profilo delle labba e il disegno che deve fare il pennello. I rossetti pennarello, ultima trovata delle case di cosmesi consentono un tratto molto preciso e una tenuta davvero senza paragoni, infatti sono facilissimi da utilizzare e quindi perfetti per tutto il giorno e per eventuali continui ritocchi, inoltre quasi tutti hanno una texure molto morbida che pigmenta le labba e al tempo stesso le idrata.

La formula matt nei toni più o meno vivaci è la versione iper- resistente di questi rossetti ed è praticamente quasi indelebile, quidi l'ideale per eventi, cene e si potrebbe dire a prova di bacio proprio perche anti-sbavatura.

Un consiglio

Siete donne che escono molto presto da casa al mattino e magari restano fuori tutto il giorno, ma non volete perdere il vostro effetto di trucco perfetto? Allora il nostro consiglio è di optare per un effetto naturale al mattino con un gloss trasparente o dai toni rosati, da poter ritoccare facilmente durante la giornata dopo la pausa caffè o prima di una call importente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tenete poi nella vostra pochette da perfetta trasformista una matita contorno e una tinta rosso lacca, prima di uscire dall'ufficio sostituite questo rossetto al vostro gloss della giornata, magari applicando anche un primer labbra se siste delle vere make-up addicted. Sarete pronte per la serata con labbra perfette e da baciare!