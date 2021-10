Diletta Leotta sulla cover del primo numero del nuovo Postalmarket

Lo storico catalogo Postalmarket torna in edicola il prossimo 23 ottobre, ma già oggi è operativo l'e-commerce sul sito. I numeri dell'operazione sono importanti: sono stati selezionati 180 brand, distribuiti in sei "mondi" sulle 364 pagine del catalogo che, proprio come accadeva negli anni 70, comprende abbigliamento e accessori, intimo, bellezza e cura del corpo, casa, cibo e bevande, tempo libero.

Per il debutto della nuova edizione il brand ha scelto Diletta Leotta, protagonista di una copertina che prima di lei ha visto dive come Ornella Muti, Romina Power, Carla Bruni, Cindy Crawford e Claudia Schiffer: "Un momento di romanticismo editoriale. Comprerò un pigiama come faceva mio padre un tempo" le parole rilasciate nell’intervista dalla giornalista che considera un privilegio essere stata scelta per il rilancio di un catalogo mitico che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza e anticipato di alcuni decenni il successo della vendita online.