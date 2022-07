Dior contro Valentino per la sfilata in piazza di Spagna: "Chiesti 100mila euro"

Dior avrebbe richiesto un risarcimento a Valentino per la super sfilata in piazza di Spagna. La casa di moda francese accuserebbe la maison romana di aver ostacolato l'attività lavorativa della sua boutique, situata vicino alla suddetta piazza, e chiede un risarcimento di 100.000 euro da pagare in quindici giorni.

A riportarlo è la rivista newyorkese WWD, considerata la "Bibbia della moda", che specifica di aver letto la lettera scritta dal retail manager di Christian Dior Italia a Valentino. Il brand francese specifica che l'evento, del quale tutti hanno parlato e al quale hanno partecipato le più grandi star internazionali da Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Zendaya a Elodie, ha causato un disservizio non indifferente al punto vendita in via Condotti.

Ciò che Dior contesta alla casa di moda italiana è il non aver rispettato quanto assicurato in una precedente comunicazione tra aziende, ovvero che sarebbe stato garantito il regolare traffico pedonale al negozio. Dior però avrebbe invece contestato tale affermazione in quanto la sera dello spettacolo, secondo quanto scritto nella lettera con richiesta di risarcimento, l'accesso alla boutique non è stato consentito e ad alcuni clienti "è stato negato l'accesso e sono stati bloccati alla barriere" ciò ha comportato che lo store è rimasto vuoto fin dalle prime ore del pomeriggio di venerdì "giorno in cui i proventi sono significativi". Secondo quanto riporta WWD nella lettera sarebbe specificato che se Valentino non pagherà il risarcimento Dior è disposto ad adottare "tutte le misure necessarie per tutelare i propri diritti".