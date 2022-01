È morto lo stilista Thierry Mugler

È morto lo stilista francese Manfred Thierry Mugler. L’annuncio è arrivato via social con un messaggio del suo agente Jean-Baptiste Rougeot. “Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022”, si legge nel post ufficiale del marchio fondato nel 1973 e diventato un punto di riferimento per molte star internazionali. Nessuna foto ad accompagnare il triste messaggio: solo un’immagine nera in segno di lutto. Casey Cadwallader, attuale direttore creativo del marchio, ha postato un ritratto di Mugler ringraziandolo per aver lavorato al suo fianco e di poter portare avanti il suo universo creativo.

Thierry Mugler è diventato famoso per gli iconici corsetti indossati da star del calibro di Madonna, Sharon Stone e Lady Gaga. Il suo stile, caratterizzato da spalle larghe e vita sottile, ha anche definito l’immagine di Diana Ross e Beyonce che spesso hanno scelto le sue creazioni per presenziare sui red carpet. L'uso di un tessuto futuristico simile alla plastica è diventato marchio di fabbrica di un brand noto anche per una linea di profumi avviata negli anni '90. Moda, ma non solo: Mugler, infatti, è stato anche un regista e un fotografo, ballerino, acrobata e bodybuilder. "Mi sono sempre sentito un regista e i vestiti che ho fatto erano una direzione del quotidiano", raccontò a Interview Magazine l’artista che ha sempre dichiarato di voler esplorare il corpo umano come arte.

Tra le altre celebrities che hanno indossato i suoi abiti anche Cardi B, Beyoncé, Nicole Kidman, Katy Perry, Bella Hadid, Cindy Crawford, Rihanna e David Bowie, quest’ultimo vestito per il suo matrimonio con Iman nel 1992 e per la storica apparizione al Saturday Night Live del 1979.