Elodie è uno spettacolo: merito di una bellezza fuori discussione, ma pure di un abito fenomenale

Non ci si abitua mai alla bellezza, proprio mai. Anche quando lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi è di quelli che inducono al sospiro arreso all’incanto, di quelli che fanno pensare all’eccezione più unica che rara di un panorama che difficilmente sarà eguagliato, ecco che arriva, prima o poi, un nuovo stupore che fa ricredere, pensare che davvero c’è sempre, ancora, di più. E stupiti, affascinati dalla perfetta combinazione tra avvenenza fisica, classe, look scintillante ritrovata nell’immagine di Elodie Di Patrizi alla cerimonia d'apertura della 77esima edizione del Festival di Venezia lo sono stati quelli che a un mix così micidiale non riescono ad essere insensibili.

Fasciata in un abito bustier di cristalli che le ha conferito un effetto metallizzato degno di una dea arrivata dal futuro per illuminare il presente, la cantante si è confermata musa iconica per Donatella Versace che di quell’abito è designer, lungimirante artista di stile che nella femminilità sofisticata della sua testimonial ha saputo vedere molto più di un’indossatrice ‘utile’ il tempo di uno spot da red carpet. Certo, la fisicità di Elodie ha consentito grandemente alla riuscita dello "spettacolo", ma va pure osservato come quello stesso show così favoloso non sarebbe stato se si fosse trattato di un altro abito. E degna di menzione, a questo punto, è la sua stylist Ramona Tabita, anche stavolta acuta maestra nella costruzione di un'immagine che punta in alto, sempre più in alto.

L’exploit dell’immagine di Elodie si era manifestato con evidente chiarezza durante l’ultimo Festival di Sanremo, dove il connubio tra il suo modo di essere e lo stile Versace era sceso dalle scale dell’Ariston consacrando l’impeccabile gemellaggio. Ora però si va oltre, si vola del tutto. Al suo fianco, pure lui impeccabile con l'inserto della camicia in pendant con il vestito della compagna, Marracash. Insieme un colpo d'occhio mai così piacevolemente accecante.