I vestiti più pazzeschi che faranno ricordare il Festival del Cinema di Venezia 2021

La Mostra del Cinema di Venezia è sempre una splendida vetrina davanti a cui sedersi e ammirare la sfilata di star nostrane e internazionali nel massimo agghindamento della propria immagine. Dopo l'Oscar, è questa la manifestazione cinematografica più antica al mondo e, come tale, richiama l’attenzione di cultori del tema come di coloro che pur masticando poco di regia, sceneggiature e temi collaterali al cinema in senso stretto, si soffermano sull’apparenza dei protagonisti che offrono un magnifico spettacolo estetico.

Il glamour della 78esima edizione della Mostra parte senza dubbio dalla grazia con cui la madrina dell’evento Serena Rossi indossa una creazione di Armani Privè, abito segnato da uno scollo a cuore e da un tulle impalpabile che sembra custodire l’essenza dell’eleganza irradiata dalla gonna, prima fasciante e poi morbida sul fondo.

Il massimo dell’attenzione lo merita anche Penelope Cruz, incantevole in un vestito Chanel che scuote gli sguardi per la potenza della semplicità del bianco e del nero sapientemente mixati. Di giallo che più giallo non si può si colora, invece, Bianca Balti in uno scenografico vestito di Dolce&Gabbana pensato per far colpo insieme ai grandi crocifissi indossati come orecchini.

Difficile, poi, non esprimersi sull’abito di Jean Paul Gaultier che su Mariacarla Boscono ha il valore di una scultura che fonde corpo e tessuto, da guardare con la rassegnata certezza che portarlo con la stessa disinvoltura della modella rientra in una splendida, irrealizzabile fantasia.

Nella nostra rassegna si cita anche Helen Mirren, unica nel portare addosso un numero indefinito di paillettes color argento con una classe che fa scuola (e ottima pubblicità alla Dolce&Gabbana).