Women Supporting Women, la nuova challenge virale: i social pieni di foto in bianco e nero

"Sfida accettata". Niente secchi di acqua gelata da rovesciarsi addosso o tappi di bottiglie da lanciare, questa estate la challenge è fotografica, ma soprattutto è tutta al femminile. Si chiama Women Supporting Women e al grido di questo hashtag oltre 8 milioni di donne, per ora, hanno pubblicato una loro foto in bianco e nero per manifestare unione e solidarietà.

Una vicinanza virtuale da una parte all'altra del mondo, per dimostrare che la solidarietà femminile esiste ed è un'arma potentissima. A lanciare l'iniziativa, una settimana fa, la giornalista brasiliana Ana Paula Padrāo, a cui si sono unite anche star internazionali come Eva Longoria, Reese Witherspoon, Khloe Kardashian e molte altre.

Si pubblica una foto in bianco e nero, accompagnata da una frase di amicizia e sostegno e si taggano altre donne, che a loro volta pubblicano una loro foto e continuano la catena. Tra le italiane che hanno partecipato alla challange virale non poteva mancare Chiara Ferragni, nominata da Laura Pausini che ha coinvolto la sua amica Paola Cortellesi e Bebe Vio, e poi ancora Emma Marrone, Greta Scarano, Nicoletta Romanoff: Instagram si tinge di bianco e nero, ma dietro questa vicinanza virtuale c'è un'esplosione di colori.