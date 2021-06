Giorgio Armani ha avuto un incidente: "Sono stato operato"

Giorgio Armani ha avuto un incidente che lo ha costretto ad un ricovero in ospedale e ad una conseguente delicata operazione. Lo stilista piacentino che il prossimo 11 luglio compirà 87 anni, ha raccontato i dettagli dell'accaduto alla fine del suo show a palazzo Orsini, in via Borgonuovo, organizzato in occasione della Milano Fashion Week Moda Uomo.

"Circolano le voci che sono stato ricoverato in ospedale. Ebbene, sì è vero e per 15 giorni. Più quelli fatti a casa. Perché ho avuto un incidente e sono stato operato", ha raccontato ripercorrendo il fatto capitato poco meno di un mese fa: "Quando hanno aperto i cinema ho detto finalmente vado a vedere un film. Ma uscendo incontro sulla scala due buzzurri, uno voleva farsi notare e l'altro vendermi dei libri. Erano seduti, io sono passato non ho trovato il gradino e sono caduto di faccia. E ho ottenuto questo risultato".

Armani ha poi mostrato il segno dell'intervento, una lunga cicatrice che corre dalla spalla sinistra sino all'avambraccio: "Mi sono rotto l'omero in più punti e me ne hanno dovuto dare diciassette per ricucire tutto. Però volevo esserci per questa sfilata e anche per quella prossima a Parigi. Quindi se avete notato qualche piccola incertezza nel mio deambulare ecco perché", ha poi concluso, salutato dagli applausi che il pubblico ha riservato a lui e allo storico assistente Leo dell'Orco.