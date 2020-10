140 euro per un paio di calze rotte: la genialata di Gucci

140 euro per un paio di calze. Sembra un prezzo eccessivo, eppure ne vale la pena considerando la firma e soprattutto la possibilità di ammortizzarlo. Se infatti il rischio più ricorrente per un paio di collant è quello di rovinarsi dopo un paio di uscite, quando sono già rotti o smagliati il problema non si pone. É l'ultima trovata di Gucci, andata a ruba.

Le calze strappate di Gucci tutte vendute: ora sono introvabili

Le calze strappate, messe in vendita sul sito ssense.com, sono state tutte vendute. Una genialata firmata Alessandro Michele - direttore creativo della lussuosa maison fiorentina - che ha ha voluto un po' prendere in giro il consumismo e il tempo effimero di cui si nutre la moda. E il messaggio irriverente è arrivato forte e chiaro, visto che le calze ora sono introvabili, nonostante le numerose critiche che negli ultimi giorni avevano riempito i social. "Ne ho un cassetto pieno, ora le vendo anch'io" ha scritto qualcuno, e col senno di poi potrebbe essere un bel business visto il successo di Gucci.

La nuova moda che impazza: calze sfilate di #Gucci a 140 euro .

Per me , questa trovata orrenda è un' offesa alla femminilità e al portafoglio ! https://t.co/QasGOvDHAy pic.twitter.com/iGC7DlWZ2O — Lucya (@Lucyaglam) October 26, 2020

Questi collant sono, dice, l'ultima novità di Gucci, calze smagliate al modico prezzo di 140 euro cadauno. E pensare quanti ne ho buttati via! Ha ragione nonna conservare tutto non gettare via niente 😂😂😂 pic.twitter.com/Yb5g83gbhv
October 26, 2020

Non è la prima volta che il famoso brand ricorre a simili stravaganze. Indimenticabili i jeans già macchiati d'erba - prezzo sul cartellino 650 euro - che permettevano a chi li indossava di sentirti a suo agio anche in un paio di pantaloni "sporchi". Magia della moda.