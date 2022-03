Ilary Blasi all'Isola dei Famosi: vestiti, stilisti, foto e curiosità sui look puntata dopo puntata

I vestiti indossati da Ilary Blasi durante le puntate dell'Isola dei Famosi destano la curiosità dei telespettatori almeno quanto le dinamiche di un reality che è anche per merito della sua presenza se riscuote ancora tanto successo.

Mai ingessata e sempre schietta nell'interloquire con i protagonisti della diretta televisiva, la conduttrice romana, prossima a compiere 42 anni il 28 aprile, ha affinato uno stile unico da timoniera di uno show che, puntata dopo puntata, è segnato anche dai suoi look impreziositi da dettagli pensati per valorizzare un fisico tenuto in forma da una dieta sana e tanto allenamento. Dagli stilisti ai brand di gioielli e scarpe, di seguito tutte le informazioni sugli abiti indossati da Ilary Blasi nelle puntate dell'Isola dei Famosi 2022.

Il vestito di Ilary Blasi nella prima puntata: la tutina a zampa e la fascia di cristalli

Per la prima puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 21 marzo 2022, Ilary Blasi ha indossato una tutina aderentissima con pantaloni a zampa d'elefante e un'ampia scollatura, sul décolleté come sulla pancia e sulla schiena, in contrasto con il collo alto e le maniche lunghe. L'outfit, curato dalla stylist Silvia Giacò, è firmato Antonino Valenti. Ai piedi, zeppe argentate firmate Le Silla. Il particolare più eccentrico è stato una fascia per capelli di cristalli, firmata Foreva (prezzo 80 euro) che ha fermato i capelli lasciati sciolti e lisci.