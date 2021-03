Ilary Blasi style: vestiti, foto e curiosità sui look della regina dell’Isola dei Famosi

Molto più di una conduttrice: che Ilary Blasi non si limiti ad essere un tramite tra le dinamiche di una diretta televisiva e il pubblico spoltronato a casa, è ormai chiaro alla luce di uno stile che diventa parte integrante della messa in onda, schietto com’è in un modo di fare, di dire, di stare nella scena che è cifra inconfondibile. Il suo debutto all’Isola dei Famosi è stato già segnato da gaffe e battute che si immaginano prime di una lunga serie, ma se lei stessa si è descritta come “burina de core e de panza” alludendo ad un atteggiamento che rifugge ogni artifizio, altrettanto non può dirsi della sua immagine, studiata con attenzione in ogni dettaglio affinché colpisca lo spettatore affascinato anche da una certa bellezza.

Un abito per ogni puntata, un’acconciatura diversa in ogni apparizione, gioielli e make up per valorizzare sguardi e sorrisi: il look di Ilary Blasi attira l’attenzione tanto quanto le avventure dei naufraghi che racconta, pensato per esaltare una protagonista della tv che sa bene come dosare alla perfezione forma e sostanza.

Ilary Blasi all'Isola dei Famosi: il look della prima puntata

Per il debutto in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi ha scelto un lungo abito nero in velluto del brand Lia Stublla, segnato da un incrocio sul corpetto che ha lasciato nuda la pancia. Spalline squadrate e rigide, manica lunga e aderente e collo alto hanno evidenziato il fisico scolpito della conduttrice che ha completato il look con grandi orecchini firmati Bozart Bijoux ben evidenti grazie alla pettinatura raccolta in uno chignon. Tanta eleganza, forse un po’ eccessiva per il tenore del programma, ma comunque promettente in vista delle prossime puntate.