Perché Jared Leto si è vestito da gatto al Met Gala 2023

Senza dubbio sul podio degli abiti più stravaganti e originali del Met Gala 2023 è salito Jared Leto, forte di un costume destinato a entrare nella storia dell'evento del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Un gatto, un enorme gatto dal pelo bianco e occhi azzurri, ha nascosto l'attore americano durante tutta la sfilata degli ospiti invitati da Anna Wintour. Generalizzata la perplessità che una simile entrata in scena ha generato tra i presenti, divertiti quando a un certo punto, dalla grande testa felina, è comparso l'attore americano.

Ma al di là dell'obiettivo di stupire i presenti con la sua originale stravaganza, l'idea di Jared Leto è arrivata anche e soprattutto per rispettare pienamente il tema della serata: omaggiare Karl Lagerfeld, stilista tedesco scomparso nel 2019, con un abito che si ispirasse proprio a lui e alla sua vita. Una vita che proprio l'attore interpreterà in un film di prossima uscita e che, in questa occasione, ha voluto celebrare alla grande entrando - nel vero senso del termine - nel ruolo di Choupette, gatta amatissima di Karl Lagerfeld nominata anche nel suo testamento come sua erede. Una volta tolto il costume, Jared Leto ha poi svelato il look sottostante con mantello e spalline gioiello.