Kate festeggia 10 anni di matrimonio con William: per lei lo “splendido regalo” della Regina Elisabetta

La sovrana sta pianificando un omaggio speciale per la duchessa di Cambridge in occasione della ricorrenza che ricorda il suo ingresso ufficiale nella famiglia reale inglese

Tra tre mesi saranno esattamente dieci anni dall’entrata ufficiale di Kate Middleton nella famiglia reale inglese: era il 29 aprile 2011, infatti, quando la timida e bellissima 29enne del Berkshire raggiungeva all’altare di Westminster Abbey il principe William, secondo erede al trono d’Inghilterra, diventando così duchessa di Cambridge e consorte del futuro re che avrebbe reso padre di tre splendidi figli, George, Charlotte e Louis.

Un anniversario importante quello che la coppia si accinge a festeggiare, e tra tutte le celebrazioni del caso, già spicca l’organizzazione di una “adorabile sorpresa” da parte della Regina Elisabetta, pronta a omaggiare l’adorata nipote con un dono che si preannuncia molto speciale.

La sorpresa della regina Elisabetta per Kate Middleton

“É molto probabile che la Regina stia pianificando una sorpresa in vista dell’importante anniversario”, ha rivelato a Ok Magazine il biografo reale Duncan Larcombe parlando proprio del decennale delle nozze di Kate e William. Pare, infatti, che la sovrana, legatissima alla moglie del nipote, voglia conferirle una nuova importante onorificenza dell’Ordine Reale Vittoriano per ringraziarla del costante impegno all’interno della monarchia. Il riconoscimento arriverebbe per Kate a due anni dalla nomina a Dama di Gran Croce che nel Regno Unito è il grado più alto, e sarebbe un nuovo simbolo dell’enorme affetto che la lega a lei. “I contatti tra le due donne sono proseguiti anche durante la pandemia” ha, infatti, affermato Larcombe per sottolineare il bellissimo rapporto che lega la regina e la duchessa. Quest’ultima, inoltre, si sarebbe dedicata a lei proprio per insegnarle il funzionamento di Zoom così da permetterle di sentirsi e vedersi a distanza.

D’altronde l’ottima impressione che Kate ha dato da subito alla regina è nota da tempo: “Non credo che il background di Kate sia mai stato un problema per la regina. Le importava solo che avesse le qualità per essere una brava regina. E fin dall'inizio lo ha dimostrato”, ha raccontato tempo fa l’esperta reale Katie Nicholl: “Non si lamenta mai, è devota ai suoi doveri ed è una partner fantastica per William. Lo rende felice e lo ha fatto sentire più positivo riguardo al suo futuro come re”.

Insomma, le qualità per essere degna de ruolo di futura regnante consorte Kate ce le ha tutte… E la regina non può fare altro che prenderne atto con tutte le preziose accortezze del caso.