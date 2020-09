Katy Perry a pochi giorni dal parto: l’intimo da neomamma è un'ode alla bellezza

Il personaggio ‘Katy Perry’ si fa persona nelle ultime storie Instagram pubblicate a pochi giorni dalla nascita della figlia Daisy Dove. La cantante si estranea dall’empireo dei vip che abituano l’utenza alla sedicente perfezione imprigionata in filtri e artifizi vari, e si cala meravigliosamente nella rassicurante cerchia dei 'very normal people': quella che i social li usa non per dimostrare, ma per mostrarsi; non per sfoggiare, ma per condividere istanti di quotidianità in cui chiunque può riconoscersi.

Eccola, allora, con il volto provato da quelle che immaginiamo siano nottate insonni tra poppate e pianti da consolare; con i capelli arruffati segnati dalla ricrescita che chi se ne importa se è così marcata; con l’intimo proprio di una neomamma tanto lontano dagli abiti sgargianti che furoreggiano tra i post delle starlette impomatate. “Grazie, Katy, per aver puntato i riflettori sulla realtà dopo il parto”, scrivono dall’account social che riunisce alcune neomamme, le stesse che a volte si sentono preda delle insicurezze più difficili da gestire tanto si fondono con la gioia della maternità da un lato e la constatazione di un fisiologico cambiamento fisico dall’altro, tutto da accogliere.

E lei, Katy Perry, con questo scatto conferma di amarsi. Ma non solo, fa anche di più: perché con questa disarmante semplicità riesce ad instillare con naturalezza la certezza che non è il pizzo di una lingerie il dettaglio che esalta la femminilità, ma l’autentica predisposizione ad accettare se stesse per come gli eventi chiamano ad essere in determinati momenti. Anche, soprattutto, quando quel corpo ha dato la vita a un essere umano.

Un messaggio importante, tutt’altro che banale. Le neomamme ringraziano. E con loro le donne tutte.