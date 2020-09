Moda, tutti pazzi per il look oversize: vestiti, accessori e come mixarli

L’oversize è la tendenza moda delle ultime stagioni, in piena inversione con quello che per tanti anni era stato il dictat delle passerelle: tessuti fascianti e linee precise che scolpiscono la figura di ogni donna. Ecco che invece l’ultimo biennio ha visto la moda comoda entrare in maniera preponderante nei guardaroba di tutte le donne, tanto da rubare camicie, giacche e maglie dall’armadio dei mariti, fidanzati, fratelli.

L’oversize, sia chiaro, non è certo un argomento nuovo per la moda. Risale agli albori della storia del costume e ha avuto, dagli anni Ottanta in poi. Questo stile fuori misura dovrebbe essere provato da ogni donna almeno una volta per sentirsi libera, perchè aiuta a sorpassare le proprie convinzioni in fatto di stile.

Attenzione a pensare però che questo stile dalle grandi misure sia un volersi coprire e camuffare e che non sia femminile, al contrario, tutto sta nel giocare bene con i capi e gli accessori.

I vestiti

Ci sono alcuni questi pezzi chiave da mixare evitando l’effetto goffo tipo sacco di patate.

Il maxi chemisier di cotone, larghissimo e lungo oltre il ginocchio da portare con un cinturone in vita per mettere in risalto le curve, o ancora se siete molto magre potrete permettervi di indossarlo con un paio di skinny e sopra un piccolo cardigan corto a contrasto.

E’ oversize qualsiasi cosa abbia spalle extra large: ecco allora che compaiono i blazer over e le giacche e cappotti con maxi spalline. Anche questi possono essere portati in semplicità direttamente sul resto dell’outfit o magari mixati con cinturoni in pelle.

Le camicie le rubiamo al guardaroba del nostro vicino di cuscino: un trucco è mettere sotto un top così da lasciare la camicia aperta e creare l’effetto vedo non vedo.

Le più coraggiose, possono tentare l’azzardo provandosi una maxi tuta di cotone leggerissimo abbinando insieme scarpe sportive da basket, maxi trench o cappotto e berretto da baseball in testa; lo street style è garantito e con un giornale sottobraccio e un caffè in mano sembrerete star di Hollywood la domenica mattina.

Per chi ha sempre prediletto minigonne e leggings seconda-pelle, può optare per mescolarli insieme a gli stivali ampi e altissimi combinati con felpe almeno taglia L in sovrapposizione, o magari un minidress da serata con una maxi giacca a spalle larghe da uomo.

Gli accessori

Come tutto quello che riguarda questo stile non ci sono vie di mezzo, o tutto è maxi o mini. Si, perché se la regola dei capi da indossare è quella di tanta stoffa, tanto volume e vari livelli, per gli accessori la regola è che catturino l’attenzione. Quindi via libera a cinturoni in pelle con grandi fibbie oppure micro strisce in cristallo o colori metal fluo. I cappelli saranno enormi a falda larga o cuffie minimal da cui far venire fuori una lunga e folta chioma. Borse maxi per contenere pc, trousse e agenda il giorno in ufficio e mini pochette gioiello da abbinare a jeans baggy, tacco vertiginoso e blazer over della spalle larghe.

Non siete convinte? Normale, non preoccupatevi, perché la moda oversize ha sempre spaventato tutti, però se lo stile funziona e vi si addice il risultato è garantito e non passerete di certo inosservate.