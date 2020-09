Come vestirsi per un colloquio di lavoro? Tutte le dritte per un look che colpisca nel segno

Lo sappiamo tutte che la prima impressione è molto importante, soprattutto ad un colloquio di lavoro, perché a parlare non sarai soltanto il nostro CV, ma anche i gesti, il tono della voce, e ciò che si indossi.

Quindi, quando abbiamo un colloquio di lavoro, improvvisamente il mondo delle possibilità ci si apre davanti. E sapere di avere un colloquio scatena sempre una certa emozione e ansia da prestazione e la prima incognita diventa che cosa indossare per non sbagliare look.

I colloqui di lavoro non sono tutti uguali. Se si dovrà affrontare un colloquio in uno studio di avvocati, probabilmente l'outfit migliore sarà molto formale e impeccabile; se invece si farà un colloquio per un'azienda di moda, probabilmente l'outfit dovrà essere molto fashionista e attento alle tendenze. Se il colloquio sarà per un ristorante, come cameriera, quello che si dovrà mostrare attraverso il proprio look è la dinamicità, magari con un outfit più casual ma curato, così se il lavoro per cui ci si propone è per un’agenzia di comunicazione o comunque un lavoro smart.

Abbiamo dunque provato a stilare una serie di consigli e dritte per "non cannare" la famosa prima impressione.

Scollature

Una cosa è certa, ad un colloquio la prima regola è evitare le scollature troppo profonde o che focalizzano l'attenzione proprio sul seno. Non si tratta di moralismo, purtroppo la prima impressione in questo contesto conta molto, e non vogliamo di certo che ci ricordino per il nostro bel décolleté, ma per quello che valiamo.

Le lunghezze

Per certe cose è meglio mantenersi prudenti e non presentarsi all’incontro con le gamme in bella mostra sotto una minigonna da urlo. Soprattutto se si tratta di lavori da ufficio, il consiglio piuttosto è quello di scegliere una gonna a tubino, o una longuette. Non è solo questione di professionalità, ma di scegliere la discrezione per non distogliere l'attenzione da cose più importanti. E poi ricordiamoci, che se si tratta appunto di un lavoro da scrivania, molto tempo si starà sedute e quindi occhio a quanto sale su l’orlo della gonna.

I pantaloni

I pantaloni sono sempre un'ottima scelta, ma anche qui, non vale mica tutto. Un paio di pantaloni sartoriali, che disegnano bene la figura rendendola elegante, sono molto meglio di pantaloni larghi o di jeans troppo skinny. Nello scegliere il pantalone giusto, bisogna ricordarsi che deve essere l'equivalente di un tailleur perfetto. Oppure si può andare sul sicuro indossando direttamente un tailleur pantalone coordinato, o un pantalone palazzo grigio o nero e non si sbaglia mai.

La giacca

Per un'occasione così importante, che richiede un certo tono, la giacca è la migliore soluzione possibile. Che la si indossi con uno spezzato, o in un coordinato come un tailleur,è sempre un colpo sicuro. Un bel taglio, che cade perfettamente sulle spalle e i fianchi, senza difetti, farà da solo metà del lavoro.

Colore

Il consiglio è quello di scegliere sempre colori semplici, non troppo vivaci che distolgano l’attenzione da voi. Attraverso la scelta del colore giusto puoi dimostrare di essere concentrata sull'obiettivo, il lavoro, ma anche di non trascurare l'aspetto, importante come tutto il resto. Il nero è sempre una scelta sicura, ma non obbligata: si può optare per il grigio, il beige, il color cipria o il blu navy. ​Evitare fantasia forti o optical.

Un ultimo consiglio che sembra banale ma che invece è davvero importante è che il tutto sia stirato bene e che vesta alla perfezione. Tutto deve essere proporzionato, senza sbavature. In questo modo ci sentiremo in ordine e non distratte o infastidite.

Occhio infine anche al make-up; non occorre precisare che è importante arrivare ben curata al colloquio, dai capelli alle unghie, senza trascurare eventuali peli superflui, e per il trucco, mai strafare ma mantenere una tonalità naturale, che si adatti alla carnagione con discrezione.