Chi è Serena Cappello, moglie di Mario Draghi? Se ben nota è la brillante carriera dell’ex governatore di Bankitalia e della Banca Centrale Europea, convocato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un governo, meno conosciuta è la sua vita privata, segnata com’è da una proverbiale riservatezza che ha sempre indotto la sua famiglia a restare lontana dai riflettori.

Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi

La moglie di Mario Draghi si chiama Maria Serenella (Serena) Cappello, è esperta di letteratura inglese ed è sposata con il premier incaricato, conosciuto a 19 anni, dal 1973. La signora Draghi proviene da una famiglia nobile, discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca Cappello. La coppia ha due figli: Federica, laureata in biologia e con un master sul business conseguito a New York che attualmente dirige una multinazionale di biotecnologie, e Giacomo, laureato presso la Bocconi e attualmente trader finanziario presso la Morgan Stanley. Membro della famiglia Draghi è anche un bracco ungherese, un cane a cui l’ex numero uno della Bce è molto affezionato e con il quale condivide buona parte del tempo libero.

Come riporta il Tempo, Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Campello hanno diverse proprietà tra l’Umbria, Roma e il Veneto. La proprietà principale è quella della società semplice ‘Serena’ costituita a Roma nel 2011 alla quale è intestata la villa a Città della Pieve (Perugia) che occupa 24 vani, con annessi due magazzini. Nella stessa cittadina la moglie di Draghi possiede direttamente un magazzino e un terreno di 3mila metri quadrati, a Padova un’abitazione e una cappella a Noventa Padovana, e a Roma, a metà col marito, la principale abitazione dei coniugi, con due garage. L’ex presidente della Bce, oltre alla metà della casa romana, e sempre nella Capitale, ha la metà di due garage, detiene interamente una casa ad Anzio di 7 vani con garage. Draghi, infine, a Stra (in provincia di Venezia) possiede un terzo di una villa di 13 stanze con terreni intorno per 8mila 500 metri quadrati.

Chi è Maria Serenella Cappello, la moglie di Draghi: le dichiarazioni sul marito

“Mio marito non farà un governo, non è un politico”: così Maria Serenella Cappello, la moglie di Mario Draghi, rispose a una giornalista che, nel 2018, chiese al marito se avrebbe accettato di essere il nuovo Presidente del Consiglio se glielo avesse chiesto Berlusconi. “Dai, sta’ zitta”, fu il rimbrotto del consorte prima di salire in macchina e andare via.

Quando Mario Draghi lasciò la presidenza della Bce, in tanti gli chiesero i suoi progetti per il futuro, interrogativi a cui il banchiere rispose con un “chiedete a mia moglie. Spero almeno che lei lo sappia”. E riguardo all’eventuale partecipazione alla corsa per la prossima presidenza della Repubblica, nel 2022, disse: “Davvero non so. Lo ho detto molte volte. Chiedete a mia moglie, ne sa più lei”.

Nel periodo della sua presidenza della Banca centrale europea che, Draghi venne fotografato in un supermercato, mentre spingeva il carrello assieme alla moglie: una foto che fece il giro del mondo, come ritratto della semplice e straordinaria quodidianità di una coppia come tante.