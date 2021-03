Meghan Markle non lascia nulla al caso: messaggi e simboli dietro al vestito indossato nell’intervista a Oprah

Hanno raccontato quello che sentivano di dover raccontare Harry e Meghan: nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, i duchi di Sussex hanno fatto detonare come una bomba dichiarazioni micidiali per la royal family, oggi alle prese con le conseguenze di un’esplosione estranea a ogni disinnesco.

Accuse gravissime, recriminazioni, rivelazioni di pensieri di autolesionismo sono stati i temi del colloquio di circa due ore trasmesso dalla CBS e seguito solo negli Stati Uniti da circa 17,1 milioni di telespettatori, gli stessi che, oltre a prestare attenzione alle parole della coppia, hanno avuto modo di notare l’abito indossato dalla ex attrice, custode di una simbologia colta dagli attenti osservatori di un look ricco di messaggi sottesi.

Il vestito di Meghan Markle nell’intervista a Oprah

Per l’intervista a Oprah Winfrey, Meghan Markle ha indossato un abito di seta nero con dettaglio floreale a contrasto e cintura abbinata firmato Giorgio Armani. Ma oltre ad evidenziare con discrezione la gravidanza, il vestito sarebbe anche stato di supporto all’invio di messaggi simbolici volti ad avvalorare la pregnanza di rivelazioni clamorose.

Il protocollo della famiglia reale, infatti, prevede che vestiti neri vengano indossati solo in caso di lutto, segno questo che già di per sé varrebbe come un segno di sfida. I fiori bianchi, poi, sarebbero da considerare come simbolo della primavera, e quindi di una rinascita successiva al periodo più buio che avrebbe favorito anche pensieri di morte.

A completare l’outfit, poi, il prezioso bracciale tennis di diamanti appartenuto a Lady Diana, dettaglio con cui Meghan ha voluto omaggiare la suocera mai conosciuta per rimarcare quanto si sia sentita vicina alla sua drammatica condizione nel periodo vissuto nella famiglia reale. Da non trascurare neppure il make up, molto simile a quello scelto dalla mamma di Harry nella famosa intervista del 1995 che definì l’addio al principe Carlo. Nulla è stato lasciato al caso, dunque. Men che meno l'abito, dettaglio tutt'altro che marginale in un contesto destinato a segnare una delle pagine più complicate della storia della famiglia reale inglese.