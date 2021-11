Meghan Markle in tv, occhi puntati sulla camicetta (e non solo): quanto costa il lussuoso look

Basta l’annuncio della sua presenza in tv per scatenare l’attenzione su ciò che farà, dirà e su come si vestirà: si ami o si disdegni, Meghan Markle catalizza sempre l’attenzione dei media di tutto il mondo, soprattutto dopo la discussa intervista a Oprah che ha scatenato una miriade di conseguenze. Stavolta, però, con buona pace di chi sperava o temeva in qualche nuova roboante rivelazione, nel salotto di Ellen DeGeneres la duchessa di Sussex si è limitata a dialogare amabilmente con l’amica della sua carriera di ex attrice, ripercorsa dalla gavetta alle prime audizioni. Nessuno spazio per i pettegolezzi sulla vita di palazzo, solo qualche accenno alla sua nuova vita accanto al marito Harry e il racconto di aneddoti leggeri, come quello sulla sua vecchia Ford Explorer Sport “che aveva uno sportello che non si apriva dal lato guidatore e per uscire doveva passare per il portabagagli”.

Il look di Meghan Markle in tv

Quando si tratta di personaggi così in vista, naturale è l’indagine sul look sfoggiato per la vetrina televisiva. Per l’occasione dello show televisivo Meghan Markle ha scelto un look couture griffato dal brand americano Oscar De la Renta composto da pantaloni neri e una camicia bianca dalle maniche arricciate ricamate a intaglio che non sono passate inosservate. Costo dell’outfit, scarpe escluse (un paio di décolleté col tacco in tinta firmati Giorgio Armani)? 1991 sterline, pari a circa 2370 euro.

Al netto del prezioso valore degli abiti, la scelta di brand americani e italiani è un ennesimo chiaro segno dell’emancipazione dalla famiglia reale: Meghan adesso è “libera” e, come tale, può scegliere di indossare abiti che non siano per forza espressione della moda britannica.