Michelle Hunziker cambia look dopo 25 anni: il suo taglio di capelli conquista tutti (anche Mara Venier)

"Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio" ha scritto Michelle Hunziker per presentare ai follower il suo nuovo look, stupefacente ‘colpo di testa’ che dopo ben 25 anni mostra ai fan una nuova immagine segnata da un deciso taglio di capelli mai osato prima d’ora. Il risultato, manco a dirlo, è stato eccellente: una valanga di complimenti è giunta all’indirizzo social della showgirl che ha pubblicato il video del momento clou in cui, dopo essersi affidata alle mani dell’esperta hairstylist, si ritrova diversa, per la prima volta lontana dalla tradizionale immagine caratterizzata dall’inossidabile chioma lunga, liscia e bionda.

"Voi amiche donne sapete benissimo di cosa sto parlando! Per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben due bicchieri di vino", ha aggiunto poi Michelle commentando il grande passo di stravolgere il suo aspetto in modo così drastico, scelta che ha richiesto una certa dose di coraggio molto apprezzata dagli estimatori pronti a congratularsi per l’ottimo risultato. “Bellissima” è il complimento più gettonato dai fan tra i quali spicca anche Mara Venier, particolarmente sensibile all’argomento ‘capelli’ dopo la lite con una fan divenuta virale nei giorni scorsi. “Allora lo faccio anche io!” scrive la conduttrice a margine del post della collega, osservazione che premette il saluto affettuoso all’amica capace di una scelta tanto radicale quanto riuscita: l'esito, in effetti, è senza dubbio strepitoso.