Minnie diventa donna in carriera per l'empowerment femminile delle bambine

Piccole donne crescono. E per questo è giusto che ad accompagnarle nel loro percorso ci siano modelli positivi da prendere ad esempio. Si chiama 'Minni pret a porter' la saga che vedrà protagonista la fidanzata di Topolino alle prese con la sua nuova carriera da stilista.

Addio a gonnelline datate, benvenuto look a prova di influencer. Minnie sarà al centro di quattro episodi in cui si troverà alle prese con i problemi concreti degli addetti ai lavori di oggi: spazi troppo esigui in negozio, campagne pubblicitarie da ideare e sponsorizzazioni da portare a termine. Non a caso ad ideare le puntate è Valentina Camerini, sceneggiatrice e mamma 39enne.

Appuntamento mercoledì prossimo in edicola col numero 3382 edito da Panini Comics.