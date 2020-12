Miss Italia 2020, chi sono le finaliste: foto e schede

Tutte le informazioni sulle concorrenti in lizza per il titolo di più bella d'Italia in un'edizione straordinaria che per la prima volta sarà trasmessa in streaming

Miss Italia 2020 ci sarà: il concorso di bellezza più antico della storia italiana si adatta alla delicata situazione attuale segnata dalla pandemia di coronavirus e per la prima volta elegge la sua vincitrice in streaming, in una edizione straordinaria che fa a meno della diretta televisiva. La finale si terrà lunedì 14 dicembre a Roma, con 23 concorrenti che si contenderanno il titolo di più bella d'Italia oggi detenuto da Carolina Stramare, Miss Italia 2019.

“Non sfileremo in passerella come di consueto per mostrare la nostra bellezza, che comunque non intendiamo tenere nascosta, ma daremo risalto a tutta la nostra forza, daremo spazio alle individualità di ciascuna delle nostre ragazze, ai loro sogni, alle loro aspirazioni e anche alle loro debolezze perché da quelle parte il coraggio di affrontare la vita di donna”, le parole della patron della kermesse Patrizia Mirigliani: “E’ una risposta anche alle violenze che ieri abbiamo sentito viaggiare al ritmo di una vittima al giorno”.

Miss Italia 2020, le finaliste

Di seguito l’elenco delle 23 finaliste di Miss Italia 2020. Miss Marche, Miss Abruzzo e Miss Roma 2020 sono state elette in precedenza nelle rispettive zone; “Miss 365” all’inizio dell’anno; l’Emilia Romagna, secondo tradizione, ha due rappresentanti. Le finaliste si raduneranno sabato 12 dicembre nell’”Hotel Splendide Royal” di Porta Pinciana, a pochi passi da Via Veneto, loro ‘Quartier generale’ nelle tre giornate romane. Il titolo sarà assegnato, con il patrocinio della Regione Lazio, nello “Spazio Rossellini” del Polo Culturale multidisciplinare regionale. Tutte le candidate che hanno preso parte alle selezioni conclusive saranno ammesse di diritto alle finali regionali del 2021. La commissione tecnica era composta dalla psicoterapeuta Maddalena Cialdella, dall’avv.Manuela Maccaroni, presidente dell’Associazione nazionale avvocati per i minori e le famiglie, e da Raoul D’Alessio, medico specialista in Odontoiatria, da tempo vicino a Miss Italia, anche per il suo studio fotogrammetrico di “Attrattività facciale italiana” condotto con alcuni ricercatori di varie università.

MISS VALLE D'AOSTA

Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella)





MISS PIEMONTE

Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)





MISS LOMBARDIA

Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano)





MISS TRENTINO ALTO ADIGE

Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)





MISS FRIULI VENEZIA GIULIA

Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine)

