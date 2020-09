Moda autunno 2020, le tendenze accessori: borse, scarpe, gioiello e cappelli

Scarpe, borse, cappelli, ma finanche bijoux, foulard, cinture e occhiali da sole sono intinti in una tavolozza variopinta di mille sfumature per le tendenze moda del prossimo autunno/inverno 2020. Dalle più vivaci alle oscure, persino quelle pastello che sono delicatissime.

Sono accessori e stili che sposano la modernità e allo stesso tempo guardano con nostalgia al passato. In particolare ai 70 e agli 80, non mancano gli accenni ai 90. La parola d’ordine da seguire per essere glam? Libertà di osare e essere se stesse, mescolando e abbinando gli accessori per look sempre diversi. Devono riflettere la personalità di chi li indossa e far sentire a proprio agio in ogni occasione. Via libera, perciò, alla creatività che saprà eseguire veri e propri mix & match di stile!

Scarpe

Il vero protagonista è il colore, persino sulle scarpe ça va sans dire! Via libera, dunque, agli stivali a punta – alcuni con il tacco a stiletto – alle stringate dal platform super alto e non solo. Finanche alle décolleté e ai sandali dai mille cinturini, che si sfoggiano rigorosamente con i calzini in tinta. C’è chi predilige i colori classici come il red passion, mentre chi sposa le nuance metallizzate.

Borse

Mini e maxi, purché aggiungano quel tocco in più che fa la differenza. Già, perché le borse per l’autunno inverno 2019 2020 non hanno mezze misure. Oltre al colore, che stravince in tutte le collezioni di prêt-à-porter. Esiste persino un galateo che riguarda le dimensioni della borsa. Di giorno possiamo usare indifferentemente borse piccole, medie o anche molto grandi. I colori e i tessuti/materiali con cui sono fatte non hanno regimi obbligatori. Di sera la borsa deve essere sempre piccola e di materiali ricercati. Se partecipiamo a una serata importante possiamo optare, ad esempio, per una borsa con strass e richiami luminosi, magari con una catenella argentata o dorata o con una borsa gioiello, di quelle da tenere in mano tipo pochette.

Cappelli

Sono un accessorio indispensabile, donano un’allure sofisticata a ogni look. Davvero irresistibili quelli a tesa larga e declinati nel bordeaux, grigio e nero, i colori più classici, insomma. Prediletti per la stagione anche il colbacco in pelliccia, dal gusto charmant. Di gran moda anche il basco in versione verde militare.

Gioielli e bijoux

Bagliori e luccichii sui look dell’autunno inverno 2019 2020, proprio grazie ai gioielli e ai bijoux. Ce ne sono per tutti i gusti, dai maxi orecchini a cerchio alle collane multifilo. Ancora una volta imperano i bijoux in formato maxi tempestati di pietre preziose.

Foulard e cinture

Allo stile vivace e super colorato che sposa le stampe declinate nei colori acidi come il fucsia e il verde lime. Stampe simili ai murales, su look decisamente originali da declinare tra i capelli p magari con un foulard legato alla maxi bag. Le cinture diventano un accessorio indispensabile, per chiudere i cappotti o per impreziosire il punto vita, magari su una gonna e un pullover o un abito.