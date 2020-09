Moda autunno 2020: le tendenze per i vestiti la prossima stagione, tra frange e stampe

Cromie decise e intense, stampe all over ma anche dettagli esclusivi caratterizzano le tendenze moda autunno inverno 2020-2021. Ritornano trionfanti i cardigan di lana oversize, gli stivaletti chelsea e la cintura, con borsetta o senza, ma anche frange e catene.

Sta per iniziare la fredda stagione e le tendenze moda autunno inverno 2020-2021 ci aspettano dietro l’angolo. Ma cosa indosseremo?

Spoilerando i consigli a seguire, possiamo solamente anticipare che frange e catene sono tornate di gran moda, così come le stampe all over e, tra i must have, ce n’è uno caldissimo e accoglientissimo, bello e rassicurante proprio come una calda coperta da tenere sempre a portata di mano sul divano.

Colore

In inverno, così come in autunno, colori scuri a parte siamo abituate a tinte calde e neutre. Negli ultimi anni siamo state affascinate dal ruggine e dal senape ma ora si cambia rotta e si vira verso cromie più decise, forti e intense. Ritorna, il rosso, pronto a conquistare le tutte coloro che amano osare e farsi notare e svelare il loro lato più forte e passionale anche attraverso i vestiti. La tendenza è quella di creare veri e propri dei veri e propri red total look, ma se non si è così audaci si può optare per un cappotto o un pantalone, o ancora una maglia oversize in lana molto spessa.

Per le amanti del nero invece va ricordato che è sempre di moda, in più si tratta di un colore che sta bene a tutte e va bene praticamente in ogni occasione (o quasi).

Frange e catene

Per dare un po’ di movimento all’outfit bisogna giocare sui volumi, ma non è necessario puntare di maniche a palloncino o gonne vaporose, piuttosto vestire capi di abbigliamento abbelliti da elementi svolazzanti. Tra le tendenze moda autunno inverno 2020-2021 ritornano a gran richiesta le frange, che rievocano senza alcun dubbio il mood retrò degli anni ’20 e ’30. Non è un caso, infatti, che siano proposte soprattutto sui vestiti di seta ma anche su particolarissimi cappotti in ecopelliccia e di lana.

Chi adora lo stile più rock e ha sempre avuto una passione per gli elementi decorativi metallici, come le borchie, in questa fredda stagione non riuscirà a resistere alle catene.

Stampe all over

Di solito le fantasie multicolor appartengono alla stagione primaverile, eppure anche questo inverno assisteremo ad alcune proposte fashion caratterizzate da trame all over. Stampe optical e fantasie astratte, ideali per chi vuole indossare qualcosa di particolare ma indefinito. Maglioni a trama grossa o cappotti over con stampe che richiamano quadri astratti saranno i tratti distintivi per chi vuole osare nella prossima stagione.

Il pezzo must della stagione

E, infine, scopriamo qual è il must have più caldo e accogliente di questa stagione fredda. Sì, è tornato e non ci lascerà per molto tempo: è il cardigan di lana. È vero che ne esistono tanti e sono tutti molto caldi e avvolgenti, ma quello che è considerato il must have del momento è il cardigan oversize, come tutta la tendenza delle ultime stagioni (camicie, abiti, maglie)

Ha spalle larghe, come se fosse di qualche taglia in più, maniche voluminose e ampie e in genere arriva a metà coscia, diventando quasi un maxi pullover, da indossare come un vestito, magari accompagnato da stivali alti e cinture che segnano il punto vita. In effetti, è possibile indossarlo proprio come un abito, magari mettendo sotto uno slip dress e dei collant, soprattutto per le giornate più fredde. Dettaglio fondamentale sarà la sua fantasia e colore; dovrà essere una vera e propria esplosione e diventare punto focale del look.