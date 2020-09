Moda: le nuove tendenze che tutte le mamme odiano, dalla 'pancia di fuori' al look oversize

Le tendenze moda si sa, sono in continua evoluzione di stagione in stagione e di certo le maggiori fashion addicted sono le più giovani che stanno sempre attente a cavalcare gli outfit da passerella o da red carpet.

Così abbiamo provato a descrivervi alcuni dei look maggiormente di tendenza nelle ultime stagioni e che spesso non sono immediatamente compresi dalle mamme che vedono le loro giovani figlie e donne seguire questi dictat, ma che alla fine sono belli da vedere e perché no anche semplici da imitare e mixare tra essi.

Maniche lunghe e shorts

Un look questo proprio inconcepibile per le over 70 o le mamme apprensive, la cui frase sarà “Ma è inverno o estate?”, invece si tratta di un mix di gran tendenza per entrambe le stagioni, soprattutto se si ha una silouette con gambe lunghe e longilinee. Dunque abbinate una camicia di taglio maschile con un paio di shorts di jeans o in pelle e abbinateli con dei camperos o anfibi per un look trandy, giovane e comodo al tempo stesso.

Il vestito da educanda, ma con le sneackers

Pronte per passate dalla cucina a salutare la mamma che apprezzerà il vostro bel vestito a balze con colletto e punto vita segnato, ma poi ecco veder cambiare la sua espressione quando il suo sguardo arriverà sui vostri piedi comodamente inguainati in un paio di sneackers. E’uno dei must degli ultimi anni, gonne e abiti bon ton abbinati a comode e spiritose scarpe sportive.

La pancia “fuori”

E’ il crop top il peggior nemico delle mamme e nonostante questa estate sia stato declinato in mille modi, non gli va proprio giù. Provate ad indossarlo con un jeans a vita alta, una camicia oversize sopra e un paio si ballerine.

L’oversize

“Ma esci così? Sembrano i vesti di tuo padre!”, vallo a spiegare ad una mamma che la tendenza moda più glamour delle ultime stagioni è lo stile oversize, con maxi blazer abbinati a minigonne e anfibi e magari una t-shirt bianca, anche essa over, da mettere dentro. Volete completare questo look? Aggiungete un paio di occhiali vintage e dei cerchi ai lobi.

I pants nelle scarpe

Per le mamme tutto quello che non sta dove dovrebbe è un insulto, tipo la lingeria a vista sotto vestiti e maglie o ancor peggio i pantaloni larghi infilati nei booties. Un look da provare è un pantalone a quadri over da indossare dentro un paio di camperos colorati e una maglia tinta unica con spalline; aggiungete un foulard tra i capelli come una fascia e il vostro outfit non passerà inosservato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti questi look sono facilmente realizzabili e per la felicità del portafoglio delle mamme sono anche poco costosi, a meno che non acquistiate accessori di lusso e griffati; per il resto nulla di più facile che comprare quattro o cinque capi must e mixarli tra di essi per ottenere dei look da perfetta influencer di moda.