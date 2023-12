Moda in lutto, è morto lo stilista Lorenzo Riva

È morto a 85 anni lo stilista Lorenzo Riva. A dare la notizia su Facebook Luigi Valietti, suo socio e amico: "Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare. Tuo Lu".

Riva si è spento oggi, sabato 16 dicembre, all'ospedale San Gerardo di Monza, la sua città. Simbolo di eleganza e raffinatezza in tutto il mondo, era famoso anche all'estero per i suoi meravigliosi abiti da sposa. Ha vestito star internazionali come Whitney Houston, Penelope Cruz, Ivana Trump, Chiara Mastroianni, Isabella Rossillini.

A 18 anni il debutto nel mondo della moda con l'apertura del suo primo atelier, coinvolgendo la mamma e le tre sorelle come modelle. Da lì è iniziata la sua ascesa e con passione e dedizione assoluta è riuscito a conquistare le passerelle di tutto il mondo. Nel '72 presenta la prima collezione a Palazzo Pitti, a Firenze, negli anni '80 diventa direttore artistico della prestigiosa maison Balenciaga, nell'84 apre due nuovi atelier in società con Luigi Valietti. Da allora la sua attività è stata un continuo successo.