Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021: Ariete

Arrivano novità positive per il segno dell'ariete in questa giornata dal punto di vista economico. Nelle ore pomeridiane potrete chiarire con quella persona che vi sta a cuore e con cui avevate avuto qualche screzio e anche la salute va meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021: Toro

Cari toro, con Marte contrario non sarete del tutto sereni oggi ma riuscirete a trovare la forza di reagire. Sul lavoro, però, concentratevi di più, c'è bisogno di più attenzione nelle cose che fate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021: Gemelli

I gemelli sono un po' stanche del loro lavoro e sentono una certa voglia di trovare qualcosa di nuovo da fare. Si sente il bisogno di avere nuovi stimoli, quindi, fate quel concorso o candidatevi per quel posto che avevate puntato perché oggi è la giornata adatta. Attenzione alla salute e soprattutto alla dieta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021: Cancro

Cari cancretti questa è una giornata un po' sottotono anche perché potreste venire a conoscenza di fatti che vi faranno innervosire. Fate attenzione a non reagire troppo d'impulso.

