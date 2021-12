Oroscopo Paolo Fox 2022: segno per segno, cosa dicono le stelle

La fine dell'anno si avvicina e sono in molti a chiedersi come sarà il 2022. Paolo Fox, con il suo famoso oroscopo, ha svelato cosa ci aspetta nel 2022. Ecco le previsioni, i segni più fortunati e quelli meno del nuovo anno.

Il 2021 è stato un anno difficile, non tanto quanto il 2020, ma comunque complesso. Ansia, paura, stess hanno caratterizzato i nostri giorni anche se ogni tanto ci sono sono stati sprazzi di luce. Abbiamo passato un'estate più serena, con meno restrizioni, e anche il Natale sarà più libero (anche se non per tutti). Dopo due anni così tutti noi ci meritiamo una piccola rinascita: ecco le anticipazioni del 2022.

Oroscopo Paolo Fox 2022: Ariete

I primi mesi dell'anno saranno colmi di soddisfazioni, opportunità per tornare in pista e da sfruttare per ottenere i risultati tanto agognati. Chi ha perso il lavoro potrà trovare la propria occasione, ad esempio; chi lavora in proprio vedrà i propri sacrifici ripagati. In amorefare nuove conoscenze è sempre un bene...

Oroscopo Paolo Fox 2022: Toro

Avere Saturno contro non sarà una passeggiata, quindi è fondamentale stare sempre sull'attenti soprattutto nel lavoro. Il consiglio è quello di mettere da parte del denaro. I primi mesi saranno i più difficili e sarà necessario tenere d'occhio collaboratori e soci. In amore anche per il Toro è consigliabile stringere nuovi legami.

Oroscopo Paolo Fox 2022: Gemelli

Un inizio con il freno a mano. Sul lavoro non si scherza chi lavora in proprio potrà sperare in una primavera più serena, i dipendenti invece saranno in attesa di un cambiamento. Fino alla metà del mese non si avranno certezze. In amore è importante il dialogo e fare chiarezza: servirà per evitare litigi accesi.

Oroscopo Paolo Fox 2022: Cancro

Un inizio in pole position grazie a Giove in transito proprio nel Cancro. Maggio sarà un mese ricco di energia e questo darà beneficio a tutti gli aspetti importanti della vita tranne l'amore. Le questioni di cuore vi faranno penare e la gelosia si farà sentire...

