Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2020. Inizia un nuovo mese e continua come sempre la nostra rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 novembre 2020. Non perdetevi le previsioni dell'andamento planetario del nuovo mese per tutti i segni dello zodiaco ma come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo, verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2020: Ariete

In questa giornata l'ariete ha sempre una sensazione di tormento addosso come se dovesse affrontare una battaglia. Questi nuovi transiti e quell che arriveranno nella seconda metà di dicembte sono importanti perché se adesso manca la capacità di giudizio o ci si sente sempre irritati poi ci saranno grandi progetti. Bisogna pensare al futuro e ricordarsi che l'amore a novembre ha bisogno di chiarimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2020: Toro

Il toro ha la luna del segno in questa prima giornata di novembre, che è opposta, però, al sole, ma questo non cambia nulla se non avere la tentazione di creare qualche problema. Bisogna cercare di non chiudersi nella propria diffidenza. L'amore a novembre è romantico. Questo è stato un anno pesante per tutti ma alcuni segni possono farcela meglio di altri e il toro è tra questi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2020: Gemelli

Pensare sempre al domani è una tentazione che impedisce a questo segno di godersi la quotidiantà e le persone che si hanno davanti ora. Bisogna ragionare, invece, sul presente! I grandi cambiamenti planertari della seconda metà di dicembre per i gemelli avranno una validità maggiore soprattutto per quanto riguarda le idee, l'attività. Bisogna proporre e proporsi. Ottobre è stato un mese pesante ma si può recuperare a novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2020: Cancro

Il segno del cancro è come se stesse facendo prove tecniche per uscire da quella fase nervosa degli ultimi mesi. Da metà dicembre questo è un segno che può avere qualcosa in più. Ora, anche se si muove qualcosa nel lavoro, c'è ancora qualcosa che non convince. In amore ci vuole tanta pazienza perché novembre è un mese in cui ci si può anche rendere conto di aver perso tempo con una persona. Con il prossimo anno ci saranno grandi cambiamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 novembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione