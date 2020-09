Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2020. Torna l'appuntamento giornaliero con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2020: Ariete

I nati ariete iniziano la giornata con una grande forza interiore che permette loro di guardare al futuro con serenità. Sabato e domenica la luna sarà nel segno e non mancheranno belle sorprese. Per quanto riguarda l'amore agosto è un mese da dimenticare, si è pensato troppo al lavoro e trascurato così le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2020: Toro

Dopo giornate piuttosto pesanti il toro ritrova in questo primo giorno di settembre la voglia di fare. Entro novembre sono favoriti i nuovi lavori quindi meglio non esitare a farsi avanti proprio in questo periodo perché dopo inizierà una fase che porterà qualche ritardo e preoccupazione. In amore si sarà chiari con chi si ama.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2020: Gemelli

Giornata sottotono per il segno dei gemelli che oggi potrebbe accusare un po' di stanchezza, quindi meglio non agitare troppo le acque fino a domani. Ci saranno novità in vista con la fine dell'anno grazie a Saturno attivo e nel tempo ci si potrà liberare di qualche zavorra. Sono stelle, queste, che portano a una svolta nei rapporti affettivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2020: Cancro

I nati sotto il segno del cancro devono librarsi di un peso. Da un po', infatti, i cancro si sentono poco riconosciuti dal punto di vista lavorativo e Giove e Saturno opposti potrebbero portare dei blocchi. Potrebbe esserci qualche polemica e uno stop ma solo momentaneo. L'invito è quello di cercare di essere più sereni.

