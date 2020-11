Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2020: Ariete

Quella di oggi è una giornata particolare per il segno dell'ariete perché c'è una gran voglia di reagire alle provocazioni ma da giovedì ci sarà un calo. Questo porterà i nati sotto questo segno a sentirsi arrabbiati perché si vorrebbero fare più cose ma ci sono dei blocchi che arrivano dall'esterno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2020: Toro

La giornata di oggi inizia con un po' di fatica in più per il segno del toro ma la luna è in buon aspetto. Si è preoccupati probabilmente per una persona ma tutte le perplessità vanno gestite con attenzione. Le giornate più pesanti per questo segno, però, ci saranno a fine mese quindi in amore meglio parlare subito se c'è qualcosa che non va.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2020: Gemelli

I gemelli hanno la luna storta e questo potrebbe portare a un po' di fatica in più ma in generale questo resta un periodo positivo. A breve ci saranno grandi stelle e quando c'è un oroscopo che cresce bisogna guardare al futuro con ottimismo. Il 2021 sarà un anno difficile per tutti ma quando ci sono buone stelle si può cavalcare l'onda e trovare soluzioni anche nel caos.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2020: Cancro

Il cancro dovrebbe fare dei confronti costruttivi in amore in questo periodo. Meglio, però, non lasciarsi andare alla troppa irrazionalità altrimenti ci si potrebbe sentire un po' sbandati. Se c'è una storia d'amore in bilico o se si è lontani dalla persona amata bisogna evitare di fare scelte azzardate prima del 21 novembre.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 novembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione