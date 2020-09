Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2020: Ariete

C'è una Venere forte che tocca il segno dell'ariete per tutto il mese di settembre. Chi ha vissuto una relazione particolare può fare chiarezza, si può pensare di legalizzare un'unione. Si ha bisogno di buone notizie dal punto di vista lavorativo e se dovesse essere proposto un cambiamento sul posto di lavoro meglio pensarci bene prima di dire di no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2020: Toro

I nati sotto il segno del toto hanno qualche difficoltà dal punto di vista finanziario. Gli incontri di questo periodo non sono molto chiari e attenzione a non far diventare una passione impossibile un rifugio per altre emozioni inespresse. Ci sono ritardi nella vita di tutti giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2020: Gemelli

Luna e Mercurio favorevole portano i gemelli a risolvere i problemi. Quello del 2021 è un grande cielo e già da dicembre si riprenderà quota. I nuovi progetti potranno avere successo già entro poche settimane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2020: Cancro

Questo è un periodo di mediazione per il segno del cancro non di soluzioni. Ci sono diverse opposizioni planetarie che portano qualche ostacolo ma non bisogna accantonare l'amore, anche perché questo è un segno che senza amore non sa stare. Meglio evitare di essere troppo critici.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione