Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Ariete

L'ariete vivrà una giornata un po' faticosa perché bisogna ricostruire una propria identità che negli ultimi due anni ha subito diverse trasformazioni. Chi faceva un certo tipo di lavoro adesso deve cambiarlo oppure è costretto a subire ritrmi più serrati. Si è arrabbiati per le decisioni subite sul lavoro ma non bisogna riversare questo nervosismo anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Toro

La giornata di oggi per il segno del toro vede un drastico calo di energia. Se ci sono dispute o problemi in famiglia, meglio cercare di risolvere tutto subito perché queste sono giorni che preludono una fine del mese dominata da un certo disagio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Gemelli

In questo mercoledì le grandi idee dei gemelli possono prendere finalmente piede. Certo c'è un po' di tensione nell'aria perché la luna è contraria però il cielo resta sempre importante per questo segno e si possono fare ottime scelte per il 2021 che si riveleranno essere importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Cancro

Il segno del cancro oggi è molto stanco. Qualcosa sta cambiando nelle relazioni sociali forse perché si sono finalmente rivelate delle proprie verità nascoste. La cosa particolare è che se fino allo scorso mese vi interessava molto una persona ora le cose sono cambiate. A fine mese si scoprirà se un rapporto è importante oppure no.

