Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2020: Ariete

Il segno dell'ariete inizia questa giornata con un po' di agitazione a causa di una luna dissonante. Si potrà risentire di tensioni che già si sono provate nel mese di agosto. Si è rimasti vittima di polemiche e agosto è stato un mese problematico per il lavoro e le questioni personali. Oggi potrebbe tornare un po' di malumore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2020: Toro

I nati sotto il segno del toro possono recuperare qualcosa di perso tra oggi e domani. Il toro è un segno governato da Venere e quando pensa a troppe cose insieme commette errori e perde qualcosa, pazienza compresa. Attenzione a non perdere le staffe in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2020: Gemelli

I gemelli con Mercurio e Venere favorevole possono risollevarsi. Bisogna fare attenzione ai rapporti con ariete, bilancia e capricorno, quei segni che hanno vissuto lo stress maggiore. Se qualcosa riesce a sbloccarsi, il merito è solo proprio, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2020: Cancro

La luna è nel segno del cancro e si possono sbloccare le emozioni. Sul lavoro c'è ancora qualche problema, anche quando sembra che tutto funzioni poi arriva qualcosa che blocca di nuovo le cose. In questo weekend sarebbe bene occuparsi dell'amore. Si può vivere una bella emozione, soprattutto con i segni del pesci e dello scorpione.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione